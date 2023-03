Druhý mesiac po sebe rástol počet individuálne dovezených osobných áut zo zahraničia na Slovensko. Zatiaľ čo v januári ich bolo 4 687, v najkratšom mesiaci roka – februári, keď navyše časť Slovenska mala jarné prázdniny, ich počet ešte narástol na 4 783 kusov. Vyplýva to z najnovších štatistík Ministerstva vnútra SR.

,,Trend posilňovania dovozov ojazdených áut na Slovensko zo zahraničia v porovnaní s vlaňajškom pokračoval aj vo februári, aj keď menším tempom ako v prvom mesiaci tohto roku. Pokiaľ sa však tento trend nezmení, možno očakávať, že sa tento rok dovezie do SR opäť minimálne 61 000 ojazdených osobných vozidiel, a to väčšinou vyššieho veku. Nezostáva než opakovane upozorniť na to, že nákup takýchto áut je rizikový, pretože je ťažšie dohľadať ich históriu, a to najmä skutočný stav tachometra, záznamy o servisoch alebo poškodeniach z dopravných nehôd," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna.

Za celý uplynulý rok sa na Slovensko spoza hraníc podľa jej informácií priviezlo 61 016 jazdených osobných vozidiel. V januári aj vo februári 2023 ich počet pritom medziročne rástol. Situácia môže mať podľa nej negatívny vplyv na celkovú kvalitu vozového parku v Slovenskej republike. Priemerný vek áut na Slovensku sa totiž blíži k hranici 15 rokov.

Dodala, že počet ročne dovezených jazdených áut nie je pritom až o toľko nižší v porovnaní s tým, koľko sa ich v SR predá nových. V roku 2022 bolo celkovo zaregistrovaných 78 841 nových osobných vozidiel.

Na druhej strane, na Slovensku sa podľa odhadov siete autocentier AAA Auto ročne predá celkovo približne 350 000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené ojazdené osobné vozidlá tak každoročne predstavujú približne 17,5 percenta tohto objemu.