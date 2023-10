Crissie Hoskinsová si v roku 2022 vyskúšala osemtýždňový sabatikal. Počas tohto obdobia vôbec nepracovala, t. j. neodpovedala na e-maily, nechodila na porady a nekomunikovala s klientmi. Dva mesiace jednoducho trávila čas s rodinou a snažila sa načerpať nové sily. Aj napriek tejto dlhej pauze ju zamestnávateľ nevyhodil, nenapomenul a dokonca celý čas dostávala plat. Najlepšie na tom celom bolo, že to bol vlastne nápad jej šéfky, píše Business Insider.

Sabatikaly nie sú určené len pre akademikov. Ťažiť z nich môžu aj bežní zamestnanci, ktorí sú roky verní jednému zamestnávateľovi a zaslúžili by si prestávku. Je to viac než len odmena za dobre vykonanú prácu. S nástupom pandémie museli zamestnávatelia začať myslieť aj na spokojnosť svojich zamestnancov, ktorých čoraz viac zaujíma zdravá rovnováha medzi pracovným a osobným životom.

Sabatikaly sú akýmsi liekom proti vyhoreniu a fluktuácii zamestnancov. Niektorí šéfovia si ale myslia, že platené voľno nepomôže firmám udržať si ľudí. Hoskinsová však sama tvrdí, že vďaka pauze v sebe znovu objavila vášeň pracovať a má viac motivácie než kedykoľvek predtým. Toto sú podľa Hoskinsovej štyri najväčšie výhody sabatikalov:

1. Zlepšená koncentrácia

Predtým, ako Hoskinsová absolvovala sabatikal, mala aj počas voľna tendenciu kontrolovať si pracovný telefón. Svoju prácu miluje a chcela sa uistiť, že sa o klientov i kolegov stará čo najlepšie. Počas sabatikalu si ale uvedomila, že sa v skutočnosti naplno nevenovala ani práci, ani rodine.

Vďaka pauze sa naučila žiť len pre daný moment – keď je v práci, tak sa nevenuje ničomu inému. Keď si vychutnáva čas s rodinou, pracovný telefón ostáva položený na kuchynskej linke.

2. Psychická pohoda

Výskumy odhalili, že sabatikaly pomáhajú zamestnancom bojovať proti vyhoreniu, znižujú stres a zlepšujú ich duševnú pohodu. Ako poznamenal psychológ David Burkus v článku pre Harvard Business Review, tieto pozitívne zmeny často pretrvávali ešte dlho po návrate do práce.

3. Investícia do tímu

Vďaka Hoskinsovej sabatikalu mali jej kolegovia príležitosť zlepšiť svoje schopnosti. Lídri, ktorí sa počas jej neprítomnosti starali o jej klientov, boli po Hoskinsovej návrate sebavedomejší a zvládali viac povinností. Hoskinsovej šéfka aj preto sabatikal nepovažovala za láskavosť, ale skôr za investíciu.

4. Udržanie zamestnancov

Hoci existujú isté logistické výzvy pri zavádzaní plateného sabatikalu – od zabezpečenia spravodlivého rozdelenia práce po informovanie klientov o absencii, firmy z neho môžu ťažiť viac, než sa na prvý pohľad zdá. Tieto predĺžené prestávky im totiž pomáhajú udržať si zamestnancov, čo je v dnešnom turbulentnom pracovnom prostredí nevyhnutné.

V rámci štúdie od poradenskej firmy McKinsey až 34 percent respondentov uviedlo, že rozhodujúcim faktorom pri odchode z práce boli nadriadení, ktorí ich neinšpirovali a nezaujímali sa o nich. Sabatikal je preto skvelým spôsobom, ako môže vedenie zamestnancovi ukázať, že mu na jeho fyzickej i psychickej pohode záleží.

Pre ženy je dlhé voľno obzvlášť nápomocné, keďže už roky upozorňujú na to, že potrebujú pracovať v prostredí, ktoré ich viac napĺňa. Mimoriadne dôležitá je pre nich nielen finančná odmena, ale aj kvalitné medziľudské vzťahy. Aj preto v posledných rokoch podávajú výpovede v rekordnom počte.

Správa Women in the Workplace od neziskovej organizácie Lean In zistila, že tempo, akým ženy odchádzali z vedúcich pozícií, bolo v roku 2022 najvyššie za posledných pár rokov. Rozdiel medzi počtom žien a mužov bol v tejto otázke najvyšší od roku 2015. Vyhorenie navyše pociťovalo až 43 percent žien a iba 31 percent mužov na vedúcich pozíciách.