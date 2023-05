Zákaz dodávok ruskej ropy stojí poľskú rafinériu PKN Orlen milióny dolárov denne. Spoločnosť tvrdí, že sa snaží nájsť alternatívne dodávky pre svoju českú rafinériu v Litvínově, píše denník Financial Times. Generálny riaditeľ poľskej firmy Daniel Obajtek tvrdí, že protiruské sankcie by mali byť prísnejšie.

Obajtek hovorí o strate približne 27 miliónov dolárov denne. Na vine je cenový rozdiel približne 30 dolárov za barel medzi lacnejšou ruskou ropou a alternatívnymi dodávkami.

„Nenazval by som to stratou. Ide o to, aby sme nepodporovali Rusko,“ povedal Obajtek. „Sú to trhové náklady a týkajú sa každej spoločnosti, ktorá nedováža ropu z Ruska,“ povedal.

PKN Orlen používa ruskú ropu

Dodal však, že jeho podnik stále používa ruskú ropu dodávanú potrubím cez sieť Družba pre českú rafinériu v Litvínově, na ktorú sa doteraz nevzťahovali sankcie, a to napriek tomu, že vláda vo Varšave presadzuje prísnejšie sankcie EÚ voči Moskve.

„Kompletná náhrada ruskej ropy si vyžaduje zlepšenie logistiky dodávok ropy, na čom pracujeme s českou vládou,“ povedal Obajtek.

Obchádzanie západných sankcií

Orlen tiež pokračoval v dovoze ruskej ropy na svoj domáci trh až do februára. A to napriek pôvodnému prísľubu Poľska zastaviť dovoz ruskej ropy do konca minulého roka. Minulý mesiac Orlen oznámil, že ukončil svoju poslednú zmluvu s ruskou spoločnosťou Tatnefť s tým, že to nemohol urobiť skôr bez toho, aby riskoval ruskú žalobu za porušenie podmienok zmluvy.

Zatiaľ čo sa Orlen snaží stať nezávislým, tak ruské ropné spoločnosti stále „zaplavujú Európu petrochemickými produktmi“ a ďalšími ropnými derivátmi napriek sankciám EÚ, ktoré majú znížiť schopnosť Ruska financovať vojnu na Ukrajine. Obajtek vymenoval niekoľko medzier, ktoré umožnili ruskému ropnému sektoru naďalej zarábať „slušné peniaze“ z EÚ. Konkrétne dôkazy o porušovaní sankcií ale neuviedol.

„Ak to zhrnieme, myslím si, že sankcie by mali byť prísnejšie. Nemal by to byť len trik, ako zlepšiť mediálny obraz Európy,“ povedal Obajtek.