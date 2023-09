Európski predstavitelia varovali, že nový, zmutovaný variant koronavírusu Pirola cirkuluje na kontinente. Kmeň, oficiálne nazývaný BA.2.86, bol zistený počas augusta a mohol spôsobiť nedávny výrazný nárast prípadov ochorenia spôsobených koronavírusom, uviedlo vo vyhlásení Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Informuje o tom Bloomberg.

Zdravotníci odporúčajú zdvojnásobiť úsilie o očkovaciu kampaň, najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom ochorenia, keďže sa blíži jeseň a zima. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by nové varianty boli spojené so závažnejším priebehom ochorenia alebo znížením účinnosti vakcíny, uviedla vo vyhlásení riaditeľka centra Andrea Ammonová.

Napriek tomu nedávny nárast počtu infekcií prichádza v čase zvýšeného cestovania a častejších stretnutí. Ruka v ruke so správami o slabnúcej imunite. Vedci pozorne sledujú nový kmeň, pretože má veľa nových mutácií, čo zvyšuje možnosť jeho rozšírenia. Podľa vyhlásenia amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z minulého týždňa je však príliš skoro vedieť, ako veľmi je prenosný, alebo či spôsobuje závažnejšie problémy ako predchádzajúce varianty.