Novovznikajúce závody v Číne sa chystajú zaplaviť trh plastovou produkciou. Tento rok má byť dokončená výstavba viac ako dvadsiatky gigantických petrochemických projektov. Výroba sa sústredí na všetko od plastových obalov až po odevy a čistiace prostriedky.



V dôsledku pomalého oživenia čínskej ekonomiky aj nadmerných investícií dôjde zrejme k prebytku ponuky, píše Bloomberg. Výsledkom bude, že výnosy z výroby petrochemických produktov, ako je etylén a propylén, budú klesať. To bude v blízkej budúcnosti kopírovať situáciu, keď marže v júni boli až približne o 40 percent pod úrovňou z roku 2019.

Čína bude v tomto odvetví vo veľkom expandovať a do zvyšku ázijského regiónu z nej bude smerovať čoraz viac lacných plastov. Uberá tým z podielu tradičných výrobných gigantov na trhu, ako sú Južná Kórea a Japonsko. Ide o zlú správu pre veľkých výrobcov v regióne, ako sú Formosa Plastics, Lotte Chemical a GS Caltex, ktorí ešte ako-tak zvládajú konkurovať sile Číny.



„Trh očakával, že zotavenie Číny z pandémie bude prudké a silné, ale nestalo sa tak,“ povedal Salmon Lee, riaditeľ oddelenia polyesterov v spoločnosti Wood Mackenzie. Teraz je tu ponuka, ktorú ani rastúce trhy ako Vietnam, Turecko, Juhoafrická republika a India nemusia úplne absorbovať.

Nadmerná ponuka by mohla prísť už tento rok, hovorí viceprezident chemického poradenstva v S&P Global Commodity Insights v Singapure Larry Tan s tým, že dovtedy hrozia slabé marže. Vyrovnanie dopytu a ponuky očakáva až v roku 2025. Z približne 50 miliónov ton nových etylénových kapacít bude takmer 60 percent pochádzať z Číny, odhaduje L. Tan. To by predstavovalo 400 percent súčasnej japonskej kapacity.

Otázka pre západné krajiny

Čína pokračuje v nalievaní ďalších investícií do týchto závodov. V máji tohto roku Sinopec oznámil investíciu 27,8 miliardy jüanov (3,8 miliardy eur) do nového závodu v meste Luo-jang, ktorý má byť podľa miestnych médií dokončený v roku 2025. Petrochémia bude takisto jadrom najnovšej investície Saudskej Arábie do Rongsheng Petrochemical.

Pre západné krajiny je však otázne, aký bude mať expanzia Číny vplyv. Podľa údajov poradenskej spoločnosti ICIS bude čínska petrochemická kapacita do konca tohto roka tvoriť takmer štvrtinu celosvetovej kapacity. To je skok v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi, keď predstavovala len 14 percent.

„Čína môže využiť svoju silu ako popredná svetová rafinéria a stať sa najdôležitejším a konkurencieschopným dodávateľom petrochemických produktov,“ povedal riaditeľ JTD Energy Services Pte v Singapure John Driscoll. Západ sa podľa neho jedného dňa prebudí do sveta, kde sa Čína stane najväčším dodávateľom všetkých vecí vyrobených z plastov, pretože vyspelejšie ekonomiky v Európe, Spojených štátoch a Austrálii výrazne obmedzia výrobu bez toho, aby riešili svoju pokračujúcu potrebu týchto materiálov.



Vo svetle týchto rizík sa štáty ako India a Vietnam môžu rozhodnúť vybudovať svoje vlastné výrobné zariadenia, hovorí ešte L. Tan z S&P, pričom tvrdí, že budú porovnávať návratnosť investícií s inými cieľmi od národného hospodárskeho rastu po pracovné miesta a zníženie závislosti od dovozu.



„Tento a budúci rok je pre petrochemický priemysel bodom zlomu,“ priblížil S. Lee z Wood Mackenzie. „Krajiny severnej Ázie, ako Japonsko, Južná Kórea a Taiwan, ho viedli doteraz, ale v nasledujúcich rokoch už bude hlavnou hnacou silou Čína,“ dodal.