Česká republika pomohla zbrojnými dodávkami Ukrajine ako mohla, ale ďalšie možnosti už nemá. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to vyhlásil český prezident Petr Pavel. Aj napriek tomu, že Česko má kapacity na výrobu munície, tak čelí nedostatku pracovných síl. Riešením by tak mohli byť Ukrajinci, povedal Pavel. Hovoril aj o tom, že západná Európa konečne našla v stredoeurópskych a východoeurópskych štátoch partnerov, ktorí sa neboja povedať svoj názor a ktorí sú schopní podieľať sa na spoločných projektoch.

Česko podľa Pavla už Ukrajine dodalo, čo mohlo. Isté možnosti vidia ešte v protivzdušnej obrane a v munícii. S produkciou ale môže byť problém pre nedostatok pracovníkov. „Pracovná sila sa tu ťažko hľadá. Možnosti ale existujú, napríklad v podobe pracovníkov z Ukrajiny,“ povedal.

Dodávky tankov a lietadiel

Za veľmi dobrý krok považuje Pavel rozhodnutie Nemecka poskytnúť Ukrajine svoje tanky Leopard 2. „Tým otvorilo dvere všetkým ostatným krajinám. Pre úspešnú ofenzívu potrebujú teraz Ukrajinci tanky, obrnené vozidlá, delostrelectvo, protivzdušnú obranu a mnoho munície,“ povedal.

„Pomôžu aj bojové lietadlá typu MiG-29, ktoré Ukrajine prenechajú Poľsko so Slovenskom. Každé lietadlo sa počíta,“ povedal český prezident.

Kritika nemeckého kancelára

Ku kritike za pomalú pomoc Ukrajine, ktorej čelil spolkový kancelár Olaf Scholz, Pavel povedal, že Nemecko podobne ako Francúzsko sa snažilo konflikt s Ruskom riešiť diplomaticky. „Čím ste ďalej od Ruska, tým menej vnímate nebezpečenstvo. Je to logické. Ale to sa zmenilo,“ povedal.

Na otázku, či by mal Scholz prestať s telefonátmi ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, keď bol na neho vydaný medzinárodný zatykač, Pavel odpovedal, že do určitej miery je komunikácia nutná. „Je to lepšie ako vztýčiť múr a len si domýšľať, čo sa za ním deje,“ doplnil.

Pavel si praje víťazstvo Ukrajiny

Český prezident povedal, že rovnako ako ostatní by si prial víťazstvo Ukrajiny v takej podobe, kedy by oslobodila všetky okupované regióny, dosiahla zaplatenie reparácií od Ruska a postavila vojnových zločincov pred súd. „Musíme si ale položiť otázku, či je to realistické. Ak nie, tak z toho vyplývajú scenáre, ktoré vždy budú predstavovať nejaký kompromis,“ povedal. Ako to bude vyzerať, sa podľa neho ukáže v okamihu, keď už ani jedna strana nebude mať silu vojensky uspieť.

Bezpečnostné záruky

Pavel hovoril aj o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. „Z pohľadu Ukrajiny je to jednoznačne plné členstvo v NATO,“ povedal. O vstupe ale nie je možné diskutovať, pokiaľ vojna trvá. Pavel očakáva, že nájsť zhodu medzi súčasnými členmi bude ťažké aj po vojne, pretože ostatní môžu Ukrajinu vnímať ako príťaž. Ako správny postup preto vidí najprv rýchle zblíženie s Európskou úniou, potom zapojenie krajiny do bezpečnostných štruktúr.

V závere rozhovoru sa český prezident venuje aj znovunadobudnutému sebavedomiu strednej a východnej Európy, a to aj vďaka rýchlej reakcii týchto štátov na ruskú inváziu. „Uvedomili sme si, že máme čo povedať a čím prispieť,“ dodal.