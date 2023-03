Americký Pentagón je obviňovaný, že blokuje zdieľanie informácií amerických spravodajských služieb o vojnových zločinoch Ruska na Ukrajine s Medzinárodným trestným súd (ICC). S odvolaním sa na vyhlásenie súčasných i bývalých amerických predstaviteľov o tom píše denník The New York Times (NYT).

Obavy z precedensu

Biely dom a americké ministerstvo zahraničných vecí sú zástancami spolupráce s ICC v Haagu. Pentagón je však proti, pretože sa obáva precedensu, ktorý by mohol byť neskôr použitý proti americkým vojakom.

Podľa NYT sa na stretnutí americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) 3. februára mal tento spor vyriešiť. Minister obrany Lloyd Austin však neustúpil a prezident Joe Biden zatiaľ vo veci neurobil konečné rozhodnutie.

Rusko by malo byť hnané na zodpovednosť

Republikánsky senátor Lindsey Graham, ktorý do amerického Kongresu predložil rezolúciu vyzývajúcu na podporu ICC v súvislosti s Ukrajinou, taktiež viní Pentagón.

„Ministerstvo obrany bolo proti tejto legislatívnej zmene... Zdá sa mi, že ministerstvo obrany tu predstavuje problém. Čím skôr dáme tieto informácie do rúk ICC, tým lepšie sa bude mať svet,“ povedal Graham.

„Ruské sily páchajú na Ukrajine vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a Ukrajinci si zaslúžia spravodlivosť. Spojené štáty podporujú širokú škálu vyšetrovaní zameraných na identifikáciu zodpovedných,“ reagovala na vec hovorkyňa NSC Adrienne Watsonová.

Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu povedal, že „ministerstvo obrany verí, že Rusko by malo byť hnané na zodpovednosť“.

Americkí odporcovia spolupráce s ICC sa však obávajú, že by to mohli neskôr zneužiť nepriatelia USA, aby súdili amerických vojakov bojujúcich v zahraničných vojnách. Obávajú sa aj napriek tomu, že v štatúte ICC sa uvádza, že súd má právomoc viesť takéto vyšetrovanie, iba keď to podozrivá krajina nie je schopná alebo ochotná urobiť, cituje NYT Guardian.