Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini sa s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zatiaľ nedohodol na vytvorení vládnej koalície. Vyjednávania budú podľa neho tvrdé, Hlas-SD si trúfa na viacero ministerstiev.

Povedal to vo štvrtkovej relácii RTVS s názvom Otvorene. Alternatíva štvorkoalície je podľa neho stále otvorená.

Čo si žiada od Fica

Pellegrini ozrejmil, že sa s Ficom stretáva zatiaľ len vo dvojici. Vyjednávacie tímy nie sú vytvorené. „Ešte sme neprišli k bodu, keď by som ako predseda s podpredsedami navrhol, aby mi odsúhlasili, že ideme do koalície so Smerom. Nie je to ani preddohodnuté,“ skonštatoval.

Zatiaľ so Smerom-SD nerokuje o konkrétnych pozíciách. Smer-SD však musí podľa neho pristúpiť k rokovaniam neštandardne. Hlas-SD má podľa neho skúsených ľudí, ktorí by mohli viesť rezorty. Spomínal napríklad rezort sociálnych vecí či zdravotníctva, nebráni sa ani oblasti regionálneho rozvoja či zahraničných vecí, ale ani silových rezortov.

V rámci štvorkoalície musí byť ponuka štedrá

Ak by mal Hlas-SD ísť do štvorkoalície s Progresívnym Slovenskom, SaS a KDH, ponuka by musela byť veľkorysá a štedrá, pretože ide o rizikovejšiu zostavu ako trojkoalícia so Smerom-SD a SNS. Je tam podľa neho väčšie riziko vzhľadom na rôznorodé strany aj v hodnotových otázkach.

PS a KDH by sa podľa neho museli dohodnúť, že sa kultúrno-etické otázky nebudú otvárať. Pripomenul, že predseda KDH Milan Majerský sa vo štvrtok stretol s Ficom a povedal, že si nevie predstaviť koalíciu s PS ani so Smerom-SD.

Pellegrini sa plánuje v najbližších dňoch stretnúť so šéfom PS Michalom Šimečkom i predsedom SaS Richardom Sulíkom. S predsedom SNS Andrejom Dankom ešte nerokoval. Zdôraznil, že v prípade trojkoalície by musel Danko garantovať, že si desať poslancov udrží v koalícii, pokiaľ nie, stabilnejším partnerom by bolo podľa jeho slov možno aj KDH.

Zopakoval však, že Majerský po stretnutí s Ficom povedal, že si koalíciu so Smerom-SD predstaviť nevie.