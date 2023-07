Čína dúfa v zlepšenie komunikácie s Európskou úniou za pomoci Francúzska. V Pekingu to v sobotu francúzskemu ministrovi financií Brunovi Le Maireovi povedal čínsky vicepremiér Che Li-feng.

„Dúfame, že Francúzsko stabilizuje tón priateľskej spolupráce medzi Čínou a EÚ,“ povedal počas úvodného prejavu na deviatom čínsko-francúzskom hospodárskom a finančnom fóre čínsky vicepremiér. Zároveň poznamenal, že bilaterálne vzťahy s Francúzskom sú postavené na „dobrých základoch“.

Čína je tretím najväčším obchodným partnerom Francúzska po Európskej únii a Spojených štátoch. Francúzske firmy sa ale čoraz viac obávajú, že by sa mohli ocitnúť v ťažkej situácii vzhľadom na rastúce hospodárske súperenie medzi USA a Čínou.

Členské štáty EÚ minulý mesiac schválili aj 11. balík sankcií proti Rusku. Zasiahnuť by mohli aj čínske firmy, ktoré by Rusku pomáhali sankcie obchádzať.

Le Maire uviedol, že obe krajiny by mali spolupracovať na troch úlohách, ktorými sú prechod k ekologickým zdrojom, reorganizácia hodnotových reťazcov a technologická revolúcia.

„Je nevyhnutné uvažovať o rozšírení a prehĺbení hospodárskej a finančnej spolupráce medzi Francúzskom a Čínou,“ povedal La Maire. „Radi by sme na francúzskom území privítali nové významné investície z Číny,“ doplnil.