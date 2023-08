Americká centrálna banka do konca roka možno už úrokové sadzby nezvýši. Povedal to vo štvrtok prezident Federálnej rezervnej banky vo Philadelphii Patrick Harker.

Harker v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC uviedol, že pochybuje, že by Fed musel úrokové sadzby opätovne zvýšiť. Naposledy tak centrálna banka urobila v júli, keď ich po júnovej pauze zdvihla o štvrť percentuálneho bodu do pásma 5,25 až 5,50 percenta.

„Myslím si, že sme (v súvislosti s bojom proti inflácii) urobili dosť. A vzhľadom na to, že menová politika je v reštriktívnom móde, bolo by pravdepodobne vhodné podržať úrokové sadzby do konca roka na stabilnej úrovni a počkať, ako to ekonomiku ovplyvní," povedal Harker.

Trhy teraz čakajú na piatkové vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky Jeroma Powella na každoročnom sympóziu svetových centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming). Na ňom by mal naznačiť, aké kroky zvolí Fed v nasledujúcich mesiacoch.