Päť stredoeurópskych krajín spoločne požaduje, aby zákaz dovozu ukrajinského obilia platil aspoň do konca roka, ohlásil to poľský minister pôdohospodárstva Robert Telus po rokovaní so svojimi náprotivkami z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Stretnutie bolo zvolané v reakcii na ruské rozhodnutie nepredĺžiť dohodu umožňujúcu vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov.

Telus podľa serveru Onet súčasne ubezpečoval, že uvedené krajiny sú veľmi otvorené voči tranzitu obilia z Ukrajiny. Tvrdil, že na schôdzku boli pozvaní aj ministri pôdohospodárstva z Ukrajiny a Moldavska, avšak z objektívnych dôvodov nedorazili.

Európska komisia v máji povolila Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien; tento krok neobmedzuje exportný tranzit do ďalších krajín. Zákaz sa má skončiť 15. septembra.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilia do Poľska v polovici septembra nezruší, uviedla agentúra Reuters a citovala vyjadrenia ďalších účastníkov varšavskej schôdzky. Rumunský zástupca ohlásil, že sa obráti na Brusel so žiadosťou zákaz rozšíriť aj o ďalšie komodity z Ukrajiny. Solidarita s Ukrajinou je dôležitá, ale tiež musíme chrániť svoje trhy a nemôžeme pripustiť, aby ich deformovalo ukrajinské obilie, argumentoval slovenský minister Jozef Bíreš. A Maďarsko sa podľa Reuters nechalo počuť, že podnikne všetky opatrenia, aby zabránilo ďalšiemu utrpeniu svojich poľnohospodárov, ak EÚ nepredĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia do konca roka.