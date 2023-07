K bohatstvu veľakrát prispieva to, že človek prestane plytvať peniazmi na určité veci. Prispievateľ webu cnbc.com Tom Corley strávil päť rokov rozhovormi s 233 milionármi, aby sa dozvedel o ich zvykoch a spôsobe myslenia.



Pochádzali z rôznych podnikateľských prostredí, mali rôzne skúseností, ale všetci mali ročný hrubý príjem aspoň 160-tisíc dolárov a ich čisté aktíva sa začínali na hodnote 3,2 milióna dolárov. Na čo radi míňajú peniaze a čo naopak považujú za zbytočné plytvanie?

1. Spracované a balené potraviny

Aby uprednostnili svoje zdravie, prestali kupovať nekvalitné potraviny, resp. polotovary, a namiesto toho sa rozhodli pre organické alebo zdravé potraviny, ktoré neobsahovali konzervačné látky. Často vyhľadávali produkty, ktoré by mohli pochádzať z miesta ich pôvodu, navštevovali farmárske trhy aj producentov mäsa priamo a kupovali potraviny, ktoré sa vyznačovali vysokou kvalitou.

2. Lacno vyrobené produkty

Odmietli vyhadzovať peniaze na najnovšie módne trendy alebo lacný a zle skonštruovaný nábytok. Namiesto toho mnohí radšej investovali do nadčasových kvalitných kúskov do šatníka a domácnosti, ktoré boli vyrobené tak, aby vydržali, pričom náklady na ne boli dvakrát až trikrát vyššie. Takéto nákupy však boli aj tak výhodnejšie, pretože veci vydržali dlhšie.

3. Zabudnite na opravy

V rovnakom duchu mnohí milionári povedali, že ak majú túto možnosť, radšej utrácajú peniaze na kompletnú výmenu vecí, ako sú staré strechy, práčky, umývačky riadu, chladničky, pece a dokonca aj vozidlá, akoby svoje ťažko zarobené prostriedky mali investovať do drahých opráv. Aj keď to bolo často drahšie, nové veci vydržia oveľa dlhšie ako niečo opravené.

4. Zbohom vonkajšie práce

Zatiaľ čo niektorí stále radi robili vonkajšie práce, ako je kosenie trávnika, odstraňovanie buriny, terénne úpravy a orezávanie stromov, veľká väčšina, keď zbohatla, si najala záhradníkov, aby sa postarali o všetku údržbu exteriéru. To im poskytlo viac času na oddych, relax alebo rekreačné aktivity.

5. Žiadne lotériové lístky

Mnohí z milionárov sa pri budovaní bohatstva vyhýbali hazardu a tento zdravý rozum sa preniesol aj do ich nového finančného života. Do toho, aby nemíňali peniaze napríklad na lístky do lotérie, povzbudzovali aj svojich zamestnancov, rodinu a priateľov.

Keďže pravdepodobnosť výhry v akejkoľvek lotérii je mizivá, považovali to za plytvanie peniazmi. Namiesto toho dospeli k záveru, že tieto prostriedky je lepšie investovať do nezabudnuteľných zážitkov.