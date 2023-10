Približne päť percent bánk na celom svete by mohlo mať problémy, ak úrokové sadzby centrálnych bánk zostanú vyššie dlhšie obdobie, hoci sa turbulencie v tomto sektore v posledných mesiacoch zmiernili. Ďalších 30 percent bánk, vrátane tých najväčších na svete, môže mať problémy, ak by svetová ekonomika vstúpila do obdobia nízkeho rastu a vysokej inflácie, teda stagflácie. Uviedol to vo svojej správe o globálnej finančnej stabilite Medzinárodný menový fond (MMF).

Výstraha vychádza z nového, prísnejšieho záťažového testu, ktorý MMF uskutočnil u približne 900 veriteľov v 29 krajinách po problémoch americkej Silicon Valley Bank, švajčiarskej Credit Suisse Group a ďalších dvoch amerických bánk.

Prísnejšie záťažové testy

Menový fond upravil tohtoročný záťažový test tak, aby preveril vplyv jeho základného ekonomického scenára, ktorý počíta s dlhodobo vyššími úrokovými sadzbami, a tiež s možnosťou, že spotrebitelia budú vyberať vklady. Jeho „prísny, ale možný" scenár predpokladá, že globálna ekonomika vstúpi do stagflácie.

MMF nespresnil, ktoré banky by v prípade takejto situácie mohli mať problémy. Do svojho testu zahrnul malé aj veľké finančné ústavy. Vlády musia podľa menového fondu dôraznejšie dohliadať na svoje banky a kontrolóri musia byť „dotieravejší". Priami veritelia potom musia prijímať „skoršie a presvedčivejšie" nápravné opatrenia. Naliehavo je tiež potrebné zlepšiť odolnosť bánk zvýšením ich kapitálu.

Varovanie histórie

Za slabé banky sa považujú tie, ktorých úroveň kapitálu pri záťažovom teste MMF klesla o viac ako päť percentuálnych bodov pod minimálnu hranicu sedem percent. Podľa základného scenára sa ako slabých ukázalo byť 55 bánk predstavujúcich asi štyri percentá svetových aktív. Podľa scenára stagflácie sa počet týchto bánk zvýšil na 215, v ich držaní je asi 42 percent aktív.

Správa vyzvala centrálne banky, aby sa držali vyšších úrokových sadzieb, kým inflácia nespomalí. Varovala však, že niektorí investori sú zrejme príliš presvedčení o tom, že inflácia spomalí rýchlo. „História varuje pred príliš skorým vyhlásením víťazstva a predčasným uvoľnením menovej politiky," uviedla správa.