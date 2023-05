Pandémia sa skončila a turisti sa vrátili do Paríža, ale čoraz viac obyvateľov má veľkomesta plné zuby. Vo francúzskej metropole žije stále menej ľudí a ceny nehnuteľností klesajú. Na radniciach sa diskutuje aj o zrušení školských tried. Parížanov lákajú menšie mestá a práca z domu tomuto trendu napomáha.

V čase prísnych protipandemických opatrení niektorí obyvatelia utekali zo stiesnených mestských bytov na vidiek, kde je viac priestoru a prírody. Mestá sa však snažia prilákať obyvateľov späť do metropol.

Vlani na jeseň spadla priemerná cena za meter štvorcový v Paríži pod symbolickú hranicu 10-tisíc eur. So sumou 9 758 eur bola cena za meter štvorcový medziročne o viac ako tisíc eur nižšia. Okrem rastúcich úrokov to má aj iné dôvody - ponuku a dopyt utlmili dopady pandémie a sťahovanie do okolia či na vidiek.

Ovplyvnený je aj chod škôl

Podľa údajov štatistického úradu Insee Paríž od roku 2012 neustále znižuje počet obyvateľov. Do roku 2021 eviduje úbytok populácie o 7 800 na 2 139 900. Nižší počet ľudí má už teraz vplyv na chod škôl. Triedy musia zatvárať, čo je jav, ktorý bol typický skôr pre vidiecke oblasti. V školskom roku 2022 bolo zrušených 50 tried, pretože ubudlo šesťtisíc žiakov. Mestská rada sa bráni zatvoreniu ďalších 157 tried. Do školy má nastúpiť o štyritisíc detí menej ako v predchádzajúcom roku.

Štúdia francúzskeho štatistického úradu vyčísluje dynamiku úteku z Paríža: vlani pripadalo na každých 22 domácností, ktoré sa do mesta prisťahovali, 100 iných, ktoré mesto opustili. Podľa štúdie k tomu prispievajú rodiny s deťmi. Počet detí v školskom veku sa v Paríži v roku 2021 znížil o 2,1 percenta.

Menšie mesta sa chytili príležitosti

Z trendu sťahovania z Paríža profitujú menšie mestá, ako napríklad Vannes v Bretónsku alebo Colmar v Alsasku.

Menšie mestá lákajú obyvateľov Paríža a ďalších veľkých miest na výhody vidieckeho života. Reklama na Dunkerque zobrazuje mladú rodinu na pláži pri kanáli La Manche a propaguje prírodu, kvalitné vzdelávanie a bezplatnú verejnú dopravu. Departement Aveyron v južnom Francúzsku láka na prírodu, zdravé jedlo a kúpanie v mori. Poukazuje na to, že vďaka dobrému internetovému pripojeniu človek aj tak nie je odtrhnutý od sveta.

Laon na severe ponúka záujemcom o presťahovanie sa bezplatný zoznamovací víkend vrátane ponuky práce a prehliadky bytov.