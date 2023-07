Brazílsky výrobca lietadiel Embraer postaví blízko Sao Paula fabriku, v ktorej bude vyrábať elektrické lietajúce taxi. Na trh by chcel tieto stroje s vertikálnym vzletom a pristátím uviesť v roku 2026. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

Stroje bude vyrábať divízia Eve, pripomínať budú malý vrtuľník, do ktorého sa zmestí šesť pasažierov. Cena jedného letu by sa mala pohybovať od 50 do 100 dolárov na osobu.

Spoločnosť Eve uviedla, že má objednávky takmer na tritisíc kusov týchto lietajúcich taxi.

Stroje s vertikálnym vzletom a pristátím nepotrebujú letiskovú dráhu, budú schopné prekonávať dlhé vzdialenosti podobne ako tradičné lietadlá. Elektrické motory by mali v porovnaní s bežnými lietadlami znížiť hluk a znečistenie.

Očakáva sa, že lietajúce taxi pomôžu znížiť dopravné zápchy v preplnených mestách. Považujú sa tiež za alternatívu na prepravu nákladu. Prvé lety budú mať pilota, Embraer ale chystá samoriadené taxi.

Továreň bude stáť v meste Taubaté, ktoré leží zhruba 140 kilometrov severovýchodne od Sao Paula. Stroje podobné dronom sa budú spočiatku využívať vo vozových parkoch taxislužieb, uviedla agentúra AFP.