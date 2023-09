Írska spoločnosť Smurfit Kappa rokuje o fúzii s americkým konkurentom WestRock. Firma to uviedla v oznámení. Finančné podmienky transakcie zatiaľ neboli zverejnené, dohoda by spojila dvoch popredných svetových výrobcov papiera a obalov.

Spojený subjekt by sa mal volať Smurfit WestRock a sídliť bude v Írsku. S akciami firmy sa bude obchodovať na burze v New Yorku. Prípadnú transakciu však ešte musia schváliť akcionári, regulátori a musí sa uskutočniť hĺbková kontrola, takzvaná due diligence.

Smurfit teraz pôsobí v 22 európskych krajinách a v 13 krajinách Južnej, Strednej a Severnej Ameriky. Je najväčším európskym výrobcom papiera a obalov, zatiaľ čo WestRock je druhou najväčšou obalovou spoločnosťou v USA.

Pri súčasnej trhovej cene by hodnota zlúčenej firmy predstavovala zhruba 19 miliárd dolárov. Spoločné tržby za 12 mesiacov do konca júna by predstavovali 34 miliárd USD, uviedla agentúra Reuters. Zlúčený podnik bude mať okolo 100-tisíc zamestnancov.

Podľa analytikov banky Credit Suisse má navrhované spojenie významné strategické a prevádzkové výhody a posilnilo by prítomnosť skupiny na americkom kontinente, najmä v rýchlo rastúcej Strednej Amerike. Analytici tiež upozornili, že skupina by mala silné zameranie na udržateľné obaly.