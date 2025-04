V čase, keď sa Spojené štáty boria s rastúcim počtom prípadov osýpok, krajinu trápi aj iná, menej viditeľná pohroma — pandémia dezinformácií. Najnovší prieskum organizácie KFF ukazuje, že väčšina Američanov sa stretla s falošnými tvrdeniami o vakcíne proti osýpkam. A čo je horšie — mnohí si nie sú istí, čo je pravda a čo výmysel.

Polopravdy s nebezpečnými následkami

Niektoré tvrdenia znejú nevinne, iné už menej: vakcína MMR, ktorá chráni pred osýpkami, vraj spôsobuje autizmus. Má byť údajne nebezpečnejšia než samotné osýpky. A ako prevencia? Stačí vitamín A. Výroky, ktoré sa opakovane šíria internetom, diskusnými fórami aj z úst verejných činiteľov. Viac než polovica opýtaných si podľa prieskumov nie je istá, či ich odmietnuť alebo im uveriť.

Medzi najznámejších šíriteľov týchto mýtov patrí Robert F. Kennedy Jr. – niekdajší právnik, zakladateľ Children’s Health Defense, dlhoročný kritik očkovania... a aktuálne, minister zdravotníctva USA. Jeho vymenovanie Donaldom Trumpom nebolo náhodné. Bolo to gesto smerom k voličom, ktorí veria, že systém je skorumpovaný a pravdu treba hľadať mimo „oficiálnych“ zdrojov.

Kennedyho minulosti dominujú výbušné vyhlásenia o „otrávenej generácii amerických detí“ a dôsledne pestovaná aura muža, ktorý „hovorí pravdu, aj keď bolí“. To, že jeho „pravdy“ často nemajú oporu vo vede, je detail, ktorý sa v tejto verzii reality nerieši.

Populizmus v bielom plášti

Ak v USA klesne zaočkovanosť proti osýpkam len o desať percent, krajinu v nasledujúcich 25 rokoch čaká návrat choroby, ktorá bola prakticky vyhubená — s miliónmi prípadov, častými hospitalizáciami a úmrtiami. Vedci zo Stanfordu varujú, že stačí malý pokles dôvery vo vakcíny a osýpky sa opäť stanú bežnou súčasťou amerických domácností.

Priekopník vývoja vakcín Stanley Plotkin varuje: Kennedy nejde len proti vede – on ju vedome rozoberá na súčiastky. A čo je horšie, do verejnej diskusie vnáša rasový aspekt: tvrdí napríklad, že Afroameričania by mali mať iný očkovací kalendár ako belosi, pretože vraj „majú silnejší imunitný systém“. To už nie je len pseudoveda. Je to verejná politika balansujúca na hrane rasistickej demagógie.

„U rodičov, ktorí týmto tvrdeniam veria alebo sú im aspoň naklonení, je výrazne vyššia pravdepodobnosť, že oneskorili alebo preskočili niektoré odporúčané vakcíny pre svoje deti,“ vysvetľuje riaditeľka prieskumov verejnej mienky v Kaiser Family Foundation Liz Hamelová.

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo len za posledné týždne potvrdených takmer 800 prípadov osýpok v 24 štátoch. Zomreli už dve deti a jeden dospelý — všetci traja neboli očkovaní.

Rozbitá komunikácia a politizácia

Epidémia prichádza v čase, keď bola CDC oslabená škrtmi vo financovaní, chaotickou komunikáciou a politickým zasahovaním. Kennedy najprv zľahčoval závažnosť situácie a očkovanie označoval za „osobné rozhodnutie“. Až po druhej detskej obeti z Texasu na sociálnych sieťach uznal, že MMR vakcína je „najefektívnejšou ochranou“. Vzápätí však verejne chválil dvoch prominentných odporcov vakcín.

Kennedy sa už v minulosti pokúšal prepojiť očkovanie s autizmom, aj napriek desaťročiam výskumu, ktoré túto spojitosť jednoznačne vyvrátili. Presadzoval tiež doplnenie odporúčaní CDC o vitamín A — obľúbený tromf antivax scény — ako alternatívu k vakcinácii. Tento postup však môže viesť k predávkovaniu, čo sa už podľa správ stalo viacerým deťom v Texase.

Prieskum ukazuje neistotu, nie presvedčenie

Prieskum nezávislej zdravotníckej nadácie Kaiser Family Foundation, ktorý prebehol medzi 8. a 15. aprílom, odhalil, že 62 percent Američanov počulo tvrdenie o spojitosti medzi vakcínou a autizmom. Tretina počula, že vakcína je nebezpečnejšia než osýpky. A pätina zachytila názor, že vitamín A ich môže predísť.

Menej ako päť percent opýtaných si myslí, že tieto tvrdenia sú „určite pravdivé“. Ale zároveň menej než polovica ich dokáže jasne označiť za „určite nepravdivé“. Výsledok? Veľká „formovateľná stredná vrstva“ verejnosti sa zmieta medzi faktom a fikciou.

A to má reálne dôsledky: 24 percent rodičov, ktorí sa prikláňajú k niektorému z falošných tvrdení, priznalo, že odložili alebo vynechali očkovanie svojich detí. Pre porovnanie, medzi rodičmi, ktorí všetky tri tvrdenia považujú za nepravdivé, je to len jedenásť percent.

Prieskum ukazuje aj výrazný názorový rozdiel medzi politickými tábormi. Republikáni sú oveľa častejšie naklonení konšpiráciám ako demokrati. Skepticizmus pritom rastie. Stále síce platí, že väčšina rodičov verí, že výhody vakcín prevažujú nad rizikami, no počet tých, čo tvrdia opak, nebezpečne narastá.

„Ak bude dôvera vo vakcíny ďalej erodovať, môže to mať ďalekosiahle následky,“ varuje L. Hamelová. „Osýpky sú vysoko nákazlivé a smrteľné najmä pre malé deti. Ak klesne miera zaočkovanosti, vírus sa bude šíriť rýchlejšie. A každé zaváhanie môže stáť život.“