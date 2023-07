Divízia výroby batérií japonskej spoločnosti Panasonic Holdings bude musieť postaviť ešte štyri továrne, aby splnila svoj plán na výrazné zvýšenie ročnej kapacity batérií nastavený do roku 2031.

V zverejnenom rozhovore s agentúrou Reuters to povedal technologický riaditeľ divízie Panasonic Energy Šoičiró Watanabe. Firma dodáva batérie automobilke Tesla a v máji uviedla, že do začiatku roka 2031 plánuje zvýšiť ročnú kapacitu na 200 gigawatt hodín, čo je približne štvornásobok jej kapacity z tohtoročného marca.

„Budeme potrebovať postaviť približne ďalšie štyri fabriky," povedal Watanabe. Nespresnil, kde by mohli fabriky stáť, koľko do nich firma investuje ani časový rámec. Naznačil, že je otvorený spoločným podnikom na výrobu batérií pre elektromobily. Ako možného partnera pritom spomenul automobilku Mazda Motor.

„Mizne trend, keď všetky investície niesli výrobcovia batérií," uviedol Watanabe. Dodal, že kapacita 200 gigawatt hodín je minimom potrebným na to, aby sa Panasonic Energy stal významným hráčom.

Spojené štáty uzavreli s Japonskom v marci dohodu, ktorá je kľúčová pre prístup japonských výrobcov k daňovým úľavám na elektrické vozidlá v Spojených štátoch. Watanabeho konštatovanie by mohlo podľa Reuters podporiť očakávania väčších investícií japonských spoločností v USA.

Podnik už má závod v americkom štáte Nevada a druhý stavia v Kansase. Ten by mal po uvedení do prevádzky zvýšiť ročnú kapacitu divízie na 80 gigawatt hodín. Firma v máji informovala, že plánuje do roku 2030 postaviť najmenej dve nové továrne na výrobu batérií pre elektromobily v Severnej Amerike.

Vyrábať budú batériové články typu 4680, ktoré šéf Tesly Elon Musk označuje za kľúčové pre výrobu lacnejších a atraktívnejších elektromobilov. Ako možná lokalita sa uvádza Oklahoma.