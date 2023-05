Japonská spoločnosť Panasonic Holdings plánuje do roku 2030 postaviť najmenej dve nové továrne na výrobu batérií pre elektromobily v Severnej Amerike. Firma tak reaguje na rast globálneho trhu s elektromobilmi, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.

Energetická divízia spoločnosti Panasonic vyrába batérie pre americkú spoločnosť Tesla, ktorá je najväčším producentom elektromobilov na svete. Do marca 2031 chce divízia svojej kapacity na výrobu automobilových batérií zhruba zoštvornásobiť.

Panasonic ešte nerozhodol, kde nové severoamerické továrne postaví. "Mohla by to byť Nevada, mohol by to byť Kansas. Alebo by to mohlo byť nejaké iné miesto," uviedol šéf podniku Juki Kusumi.

Továrne budú vyrábať batériové články typu 4 680, ktoré šéf Tesly Elon Musk označuje za kľúčové na výrobu lacnejších a atraktívnejších elektromobilov. Tesla už tieto články vyrába, zatiaľ čo Panasonic zahájil skúšobnú produkciu v Japonsku.