Americký prezident Donald Trump v sobotu obhajoval ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, ktorá je vystavená kritike zo strany jeho podporovateľov za to, ako ministerstvo spravodlivosti viedlo vyšetrovanie smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného za sexuálne delikty.

„Čo sa to deje s mojimi chlapcami a v niektorých prípadoch aj dievčatami? Všetci sa púšťajú do ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej, ktorá robí FANTASTICKÚ PRÁCU! Sme v jednom tíme, MAGA (Make America Great Again – Urobme Ameriku znova skvelou), a nepáči sa mi, čo sa deje,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Podľa prezidenta USA Epstein „nikoho nezaujíma“ a na jeho prípad sa nesmie plytvať časom a energiou.

Americké ministerstvo spravodlivosti aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v pondelok oznámili, že Epstein nebol vo väzení zavraždený, nevydieral prominentné osobnosti, ani si neviedol tzv. zoznam klientov. Týmito závermi tak oba orgány popreli mnohé konšpiračné teórie sprevádzajúce smrť prominentného finančníka z roku 2019.

Známe osobnosti vrátane miliardára Elona Muska a krajne pravicovej politickej aktivistky Laury Loomerovej kritizovali Bondiovú a riaditeľa FBI Kasha Patela za ich zistenia. Ministerka spravodlivosti pred niekoľkými mesiacmi prisľúbila, že odhalí dôležité informácie o Epsteinovi vrátane „množstva mien“.

Americké médiá informovali, že zástupca riaditeľa FBI Dan Bongino sa dostal do sporu s Bondiovou ohľadom tejto záležitosti a zvažuje svoj odchod. Reuters tvrdí, že Patel a Bongino sa ešte pred tým, než pracovali pre FBI, vyjadrili o tzv. zozname klientov a často naznačovali, že vláda pred verejnosťou zatajuje informácie o Epsteinovi.

Očakávania kľúčových odhalení v jeho prípade vzrástli, keď sa vo februári televízia Fox News opýtala Bondiovej, či ministerstvo spravodlivosti zverejní Epsteinov zoznam klientov, a ona odpovedala, že zoznam práve leží na jej stole, aby si ho prezrela. Bondiová však v utorok v Bielom dome povedala, že mala na mysli celý Epsteinov „spis“ spolu s ďalšími spismi týkajúcimi sa atentátov na prezidenta Johna F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga Jr. „To je to, čo som tým myslela,“ povedala.

Trump vo svojom sobotňajšom rozsiahlom príspevku podľa CNN obvinil celý rad svojich politických protivníkov vrátane exprezidenta Baracka Obamu a bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej, bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, bývalého riaditeľa americkej ústrednej spravodajskej služby (CIA) Jamesa Brennana „a lúzrov a zločincov z administratívy (exprezidenta Joea) Bidena“, ktorí podľa neho „vytvorili Epsteinove spisy“.

„Prečo títo radikálni ľavicoví blázni nezverejnili Epsteinove spisy? Ak v nich bolo NIEČO, čo mohlo poškodiť hnutie MAGA, prečo to nepoužili?“ uviedol šéf Bieleho domu.