Minister zdravotníctva Michal Palkovič predloží premiérovi Ľudovítovi Ódorovi riešenia a návrhy, ktoré budú viesť k stabilizácii a následne k systémovým riešeniam v oblasti ambulantnej a nemocničnej pediatrie.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca predsedu vlády Peter Majer.

Stretnutie s odborníkmi

Predseda vlády Ľudovít Ódor sa v piatok stretol so zástupcami Lekárskeho odborového združenia, ako aj s hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elenou Prokopovou.

Témou bola situácia v súvislosti so stavom najmä ambulantnej pediatrie na Slovensku. Predseda vlády si vypočul názory a podnety oboch strán.

„Je to práve konštruktívny prístup a vecná diskusia, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom a pomáhajú pacientom, obzvlášť deťom," uviedol Majer.

Ambulancie najmä pre mladých pediatrov

Lekárske odborové združenie navrhuje prijať opatrenia, ktoré prilákajú mladých pediatrov do ambulancií. Podľa odborov sú potrebné systémové riešenia, nielen skrátenie služieb detských pohotovostí.

Združenie zároveň upozorňuje na to, že skrátením ordinačných hodín, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva, by sa zaťažili nemocniční pediatri.

Predseda odborov Peter Visolajský žiada, aby rezort zdravotníctva pritiahol do ambulancií mladých pediatrov. Minister zdravotníctva však nesúhlasí s tvrdením, že skrátenie o dve hodiny pre ambulantnú pohotovostnú službu spôsobí výrazne navýšenie výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Takisto rázne odmietol niektoré tvrdenia, ktoré zazneli na brífingu odboru.

Ku kríze primárnej pediatrie na Slovensku sa vyjadrila aj Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, ktorá dôrazne odmieta akékoľvek politizovanie problematiky primárnej pediatrie vrátane zmien pohotovostí. Žiada, aby diskusia bola len odborná, založená na faktoch a konštruktívnych pripomienkach.

Vyjadrenie strany Hlas

Strana Hlas-SD informovala, že ani po stretnutí lekárskych odborárov na úrade vlády žiadne rozhodnutie pre riešenie kritickej situácie pediatrov stále neexistuje. Pediatri a rodičia tak zostávajú v neistote.

„Je smutné, že premiér sa ešte len tri dni pred vypršaním výpovedí začal oboznamovať s kolabujúcou situáciou týkajúcou sa pediatrov. A ešte smutnejšie je, že to musí robiť predseda vlády," povedala podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková.

Myslí si, že minister Palkovič je zjavne len bábka, ktorá neriadi rezort, resp. ktorú nikto v rezorte nerešpektuje. „Tak uvidíme, či úradnícka vláda nechá zase raz celý problém vyhniť a opäť nechá všetkých v napätí do posledného dňa, či sa o zdravie a životy našich detí bude mať kto postarať," dodala Dolinková.