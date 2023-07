Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa po odvolaní jej generálneho riaditeľa Richarda Strapka uskutoční zmluvný audit. Ministerstvo zdravotníctva má v pláne nariadiť viaceré úsporné opatrenia, vďaka ktorým by mala poisťovňa ušetriť 51 miliónov eur. Minister zdravotníctva Michal Palkovič to uviedol po rokovaní vlády.

„Bavíme sa o tom, ako ďalej uplatniť jednotlivé opatrenia na to, aby sme našli rezervy, ktoré boli identifikované,“ povedal Palkovič. Podľa neho je dôležité, aby ministerstvo ako jediný akcionár VšZP nastavilo procesy tak, aby sa zabezpečila adekvátna starostlivosť pre poistencov. Ozdravné opatrenia smerujú k tomu, aby sa ušetrené finančné prostriedky dostali k pacientom. „Všeobecná zdravotná poisťovňa v určitom smere poskytuje najvyššie platby v porovnaní so súkromnými poisťovňami, chceme tomu urobiť zrkadlo,“ povedal. Ak štátna poisťovňa podľa neho zazmluvňuje najväčšie objemy zdravotnej starostlivosti, mala by mať najvýhodnejšie ceny.

Štátna zdravotná poisťovňa by podľa ministra mala upraviť zmluvné vzťahy so súkromnými laboratóriami. „Objem zazmluvnených laboratórnych vyšetrení nereflektuje dobu, v ktorej sa nachádzame, máme už postkovidové obdobie,“ upozornil. Úspory by mali podľa Palkoviča nastať aj pri niektorých opatreniach v mediálnej kampani.

Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko skončil vo svojej funkcii. Doplatil na stratové hospodárenie poisťovne. Strata VšZP dosiahla ku koncu minulého roka 153,8 milióna eur. Za prvý štvrťrok tohto roka strata poisťovne presiahla 50 miliónov eur. Pokračujúce prehlbovanie jej strát zapríčinilo, že k 31. marcu štátna poisťovňa už vykazovala záporné vlastné imanie v hodnote 8,8 milióna eur.