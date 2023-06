Spoločnosť Novo Nordisk uviedla v roku 2021 na trh liek proti obezite s názvom Wegovy. Odvtedy ho lekári pacientom predpísali viac než miliónkrát. Podľa agentúry Bloomberg začalo odborníkov čoraz viac zaujímať, po akom čase môžu pacienti s týmito injekciami nadobro skoncovať.

Vďaka novému lieku dokážu ľudia s nadváhou zhodiť prebytočné kilá, s ktorými im nepomohla ani diéta, ani cvičenie. Jeho užívanie ale nevyrieši metabolické problémy pacientov. Tí preto netušia, či budú na injekcie odkázaní až do konca života. Ak lieky na chudnutie prestanú užívať, hrozí im, že znova priberú.

Opätovné priberanie trápi čoraz viac Američanov, ktorí si injekcie viac nemohli dovoliť kupovať. Niektoré poisťovne ich totiž odmietajú preplácať. Pacienti za túto liečbu platia viac než tisíc dolárov mesačne. V Európe bude situácia ešte horšia. Britská zdravotná agentúra už odporučila, aby bolo užívanie týchto liekov limitované na dva roky.

Vedecká obec sa teraz snaží prísť na to, či by mali lekári obezitu liečiť ako chorobu aj po tom, čo zmizne jej najviditeľnejší príznak. V stávke sú totiž miliardy dolárov.

„Otázka znie – je to niečo, čo treba robiť navždy?“ vysvetlil dilemu dietológ Ethan Balk z Centra pre riadenie hmotnosti v Yale New Haven Health. Ľudia by sa podľa neho mali zmieriť s tým, že riadenie hmotnosti je na celý život. Je to rovnaké, ako s financiami, dodal.

Ako dlho?

Wegovy by sa mal na veľké európske trhy dostať v júli. Jeho ceny tu budú nižšie než v Amerike, no mnoho pacientov si liek pravdepodobne bude musieť hradiť zo svojho vrecka. Užívať ho preto budú môcť len tak dlho, kým si ho budú môcť dovoliť. V Nórsku a Dánsku ho už predávajú, pričom mesačná dávka pacientov vyjde na maximálne 323 eur.

Nová trieda liekov napodobňuje hormón, ktorý potláča chuť do jedla, čím zabraňuje prejedaniu. Keď pacienti ukončia liečbu, kilogramy sa im zvyknú vrátiť späť. „Telo sa bráni,“ vysvetlil endokrinológ a profesor medicíny na Univerzite v Adelaide Gary Wittert.

Úspech týchto liečiv naznačuje, že by sa mohli stať jednými z najpredávanejších liekov v histórii farmaceutického priemyslu. Dopyt je tak vysoký, že už stihol spôsobiť ich nedostatok a prinútil Novo Nordisk obmedziť vydávanie prvých dávok novým pacientom, aby mohol uprednostnit tých, ktorí liek už užívajú. Podľa Bloomberg Intelligence by trh s liekmi proti obezite mohol do roku 2030 dosiahnuť hodnotu 44 miliárd dolárov.

„Ak sa opýtate osoby s obezitou, či svoju nadváhu vníma ako chronické ochorenie, myslím si, že by s tým súhlasila,“ povedal výkonný riaditeľ Novo Nordisku Lars Fruergaard Jorgensen. Prirovnal to k situácii, keď pacient trpí hypertenziou a všimne si, že po vysadení liekov mu znova stúpa krvný tlak.

Alternatívne možnosti

Novo Nordisk už dlho trvá na tom, že liečba injekciami bude trvať oveľa dlhšie než dva roky, ktoré navrhla Británia. Niektorí pacienti by ale po určitom čase mohli prejsť na menej účinné alebo staršie lieky. Jorgensen naznačil, že iní pacienti by zas mohli liečbu ukončiť úplne a hmotnosť regulovať napríklad radikálnou zmenou životného štýlu.

Na sociálnych sieťach nie je núdza o prípady, keď sa ľudia snažili s užívaním liekov na chudnutie skoncovať. Niektorí pacienti si ich už viac nemohli dovoliť, iných zas odradili vedľajšie účinky. Tie môžu zahŕňať nevoľnosť, zvracanie, črevné ťažkosti či fenomén známy ako „sírové grganie“.

Hoci je liek na chudnutie Ozempic dostupný už od roku 2018, vedci ešte stále nevedia s určitosťou povedať, aký vplyv budú mať tieto liečivá z dlhodobého hľadiska na zdravie človeka.