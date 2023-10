Ceny ropy by v reakcii na útok palestínskych ozbrojencov z Hamasu na Izrael mohli v pondelok prudko vzrásť. Celkový vplyv útoku ale bude pravdepodobne obmedzený. Povedali to spravodajskej televízii CNBC odborníci na energetiku. To však podľa nich platí iba za predpokladu, že konflikt nebude ďalej eskalovať.

„Po pondelkovom otvorení trhov možno uvidíme prudký rast cien ropy,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Vanda Insights Vandana Hariová. Bude to určitá riziková prirážka, kým sa trh nepresvedčí, že udalosť nespustí reťazovú reakciu a dodávky ropy a plynu na Blízkom východe to nezasiahne.

Hariová poznamenala, že aj keď konflikt nemá priamy dopad na ťažbu alebo dodávky ropy, nachádza sa „na prahu dôležitého regiónu, ktorý ropu ťaží a vyváža“. S týmto názorom súhlasia aj ďalší analytici.

„Dopad na ropu bude obmedzený, ak neuvidíme, že 'vojna' medzi oboma stranami sa rýchlo rozrastie na regionálnu vojnu, do ktorej sa priamo zapoja USA a Irán a ďalší podporovatelia oboch strán,“ uviedol konzultant spoločnosti Facts Global Energy Iman Nasseri. V podobnom duchu sa na sieti X vyjadril aj francúzsky manažér hedgeového fondu Pierre Andurand.

Ceny ropy nedávno dosiahli najvyššiu úroveň za viac ako rok. V poslednom období však klesli a minulý týždeň vykázali najvyšší týždňový prepad od marca. Dôvodom sú obavy, že pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby spomalia globálny rast a znížia dopyt po pohonných hmotách.