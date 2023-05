Správcovia fondov varujú pred rastúcimi problémami v odvetví komerčných nehnuteľností vo výške 5,6 bilióna dolárov, píše Financial Times. Môže to byť ďalší problém pre veriteľov, ktorí už sú poznačení otrasmi v bankovom sektore.



Rastúce úrokové sadzby, klesajúce ceny a znížený dopyt po kancelárskych priestoroch v dôsledku pandémie zaťažili trh komerčných nehnuteľností. Tieto problémy sa ešte zintenzívnili po tohtoročných neúspechoch Silicon Valley Bank, Signature Bank a First Republic. Vyvolalo to obavy o ďalšie regionálne banky, ktoré poskytujú väčšinu úverov na komerčné nehnuteľnosti.

„Na rade je vlastný kapitál. Tak ako pri všetkom ostatnom, ceny sa držia nakrátko. V Spojených štátoch nebola kríza komerčných nehnuteľností od 90. rokov,“ hovorí jeden z prezidentov Apollo Global Management Scott Kleinman.



Investičná riaditeľka Guggenheim Partners Anne Walshová je presvedčená, že problémy sa budú sústreďovať v určitých regiónoch USA vrátane veľkých mestských aglomerácií ako San Francisco a New York, ako aj v administratívnych budovách druhej triedy, ktoré potrebujú opravu. „Pravdepodobne ideme do recesie v oblasti nehnuteľností, ale nie na celom trhu,“ doplnila s tým, že veritelia si budú vyberať, aké pôžičky sú ochotní poskytnúť.

Úvery sa sprísňujú

A. Walshová takisto poznamenala, že niektorí veritelia požadujú osobné záruky od vlastníkov nehnuteľností, čo je signál sprísňovania úverových štandardov. V prieskume Fedu väčšina amerických bánk uviedla, že v prvom štvrťroku sprísnila úverové štandardy pre pôžičky zabezpečené nebytovými nehnuteľnosťami, pričom v žiadnej z bánk nedošlo k ich zmierneniu.



Realitní developeri sa dlhé roky spoliehali na lacné pôžičky a investovali peniaze do trhu s rastúcimi cenami aktív. Mathieu Chabran, ktorý je spoluzakladateľom alternatívneho správcu aktív Tikehau Capital v hodnote 43 miliárd dolárov povedal: „Očakávame búrku rastúcich úrokových sadzieb, ktorá spôsobí zlacňovanie aktív v kombinácii so štrukturálnym poklesom miery obsadenosti a starnúcimi nehnuteľnosťami.“

O problémoch vedia aj Munger a Buffett

Aj podpredseda Berkshire Hathaway Charlie Munger minulý mesiac varoval pred búrkou na americkom trhu komerčných nehnuteľností a povedal, že banky sú „plné zlých úverov“. Pokračoval, že v USA majú veľa problémových kancelárskych budov aj nákupných centier či iných problémových nehnuteľností. „Čakajú nás veľmi ťažké časy,“ povedal Munger.



Zároveň však dodal, že problémy nie sú takého rozsahu, aké priniesla finančná kríza v roku 2008. Na výročnom valnom zhromaždení Berkshire v sobotu v Omahe Mungerov partner Warren Buffett poznamenal, že sú to práve veritelia, u ktorých končí majetok, o ktorý nemajú záujem.

„Banky rady predstierajú,“ povedal Buffett. „Množstvo aktivít sa odvíja od situácie na trhu komerčných nehnuteľností; všetko však má svoje dôsledky. Začína totiž pribúdať ľudí, ktorí by si mohli požičať za 2,5 percenta, ale zisťujú, že to pri súčasných sadzbách nie je možné,“ dodal supermiliardár.