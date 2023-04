Aukčná sieň Sotheby’s v Londýne bude v septembri dražiť približne 1 500 predmetov, ktoré kedysi patrili spevákovi Freddiemu Mercurymu. Časť peňazí z aukcie poputuje na účet charitatívnej organizácie Mercury Pheonix Trust a nadácie Elton John AIDS Foundation, informuje agentúra Bloomberg.

Frontman Queenu zomrel v roku 1991 na komplikácie súvisiace s ochorením AIDS. Sotheby’s predmety získala z jeho domu v Londýne, ktorý v závete odkázal svojej priateľke Mary Austinovej.

Fanúšikovia si v aukcii budú môcť kúpiť napríklad korunu a červený plášť, ktoré mal F. Mercury na sebe počas posledného turné s kapelou Queen. Podľa odhadov by ich mohli vyjsť na 80-tisíc dolárov. Do dražby pôjde aj niekoľko Mercuryho vlastnoručne písaných textov vrátane textu k skladbe We Are the Champions, ktorého cenu odborníci odhadujú až na 300-tisíc libier.

Celkový výťažok z aukcie by sa podľa odhadov mohol vyšplhať až na šesť miliónov libier. Sotheby’s zatiaľ predmety ešte len katalogizuje, takže ich ceny sa môžu zmeniť.