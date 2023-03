Vysoká predstaviteľka OSN pre obchod sa na budúci týždeň stretne so zástupcami Ruska, aby s nimi prediskutovala predĺženie dohody o bezpečnom vývoze obilia cez Čierne more. Oznámil to v stredu hovorca OSN, informuje denník The Guardian.

Generálna tajomníčka Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Rebeca Grynspanová sa podľa hovorcu s predstaviteľmi Kremľa stretne v Ženeve.

Generálny tajomník OSN António Guterres predtým v stredu novinárom povedal, že obnovenie tejto obilnej dohody je veľmi dôležité, keďže Ukrajina je v tomto smere tradične jedným z najväčších svetových vývozcov. Guterres sa tak vyjadril počas svojej návštevy ukrajinskej metropoly Kyjev.

„Generálny tajomník (Guterres) bude naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, aby odstránil prekážky vývozu ruských hnojív,“ dodal v stredu hovorca OSN Farhan Haq.

Dohodu o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovali OSN a Turecko vlani v júli. Táto dohoda, ktorej platnosť končí 18. marca, pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín. Prvýkrát bola predĺžená v novembri.

Ukrajina dosiaľ podľa údajov OSN na základe tejto dohody exportovala viac ako 23 miliónov ton prevažne kukurice a pšenice. Dodávky smerovali hlavne do Číny, Španielska, Turecka, Talianska a Holandska.