OSN je znepokojená pokračujúcim spomaľovaním plnenia dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, uviedol vo štvrtok hovorca organizácie Stéphane Dujarric. OSN chce podľa hovorcu rokovať so stranami sporu s cieľom úplného plnenia dohody. Minulý mesiac vyplávalo z ukrajinských prístavov len 33 lodí, čo je menej ako polovica počtu lodí, ktoré vyplávali v apríli, povedal novinárom Dujarric.

Rusko podľa listu Kommersant informovalo spoločné koordinačné centrum v Istanbule, ktoré má na starosti kontrolu lodí s ukrajinským obilím, že plánuje blokovať registráciu plavidiel do odeského prístavu Pivdennyj, kým sa neobnoví export ruského čpavku na svetový trh. Na to by bolo potrebné znovu uviesť do prevádzky potrubie medzi ruským mestom Togliatti a ukrajinskou Odesou.

Ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru tvrdí, že Rusko zablokovalo registráciu lodí do všetkých ukrajinských prístavov. Za posledné dva májové dni ruská delegácia umožnila zaregistrovať na kontrolu jedinú loď, ktorá priplávala, a pre toto „hrubé porušenie“ dohody neposkytla žiadne vysvetlenie. Podľa ukrajinskej strany päťdesiatka lodí, prevážajúcich 2,4 milióna ton ukrajinských potravín, čaká v tureckých vodách na inšpekciu, ktorú Rusko „bezdôvodne“ obmedzuje - a niektoré plavidlá čakajú na kontrolu už viac ako tri mesiace.

Preprava čpavku

OSN a Turecko vlani v júli sprostredkovali obilnú dohodu s Moskvou a Kyjevom, aby pomohli vysporiadať sa s globálnou potravinovou krízou. Tú zhoršila ruská invázia na Ukrajinu, ktorá je popredným svetovým vývozcom obilia. Odvtedy bola dohoda opakovane predĺžená. Naposledy Rusko v máji súhlasilo s predĺžením dohody o dva mesiace.

Rusko predtým poprelo akékoľvek pochybenie, no vyzvalo všetky strany dohody o obilie, aby odblokovali tranzit ruského čpavku, aby ho bolo možné vyvážať potrubím, ktoré vedie z Ruska cez ukrajinské územie do prístavu Pivdennyj. Vysokopostavený vládny zdroj agentúre Reuters povedal, že Kyjev zváži umožnenie prepravy ruského čpavku za účelom vývozu pod podmienkou, že obilná dohoda bude rozšírená o viac ukrajinských prístavov a širšiu škálu komodít.

Čpavok predstavuje hlavnú zložku pri výrobe hnojív. Jeho preprava z Togliatti do Odesy bola podľa Kommersantu zastavená 24. februára 2022, keď ruské vojská vpadli na Ukrajinu.