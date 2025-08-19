Druhé najväčšie mesto Maďarska a tradičná bašta vládnucej strany Fidesz, Debrecín, mala byť výkladnou skriňou Orbánovej vízie: premeniť krajinu na európske centrum výroby elektromobilov. Vláda do regiónu nasmerovala vyše 10 miliárd dolárov zahraničných investícií, vrátane závodu BMW a gigantickej továrne na batérie čínskej CATL za 7,3 miliardy eur.
Dnes sa tento investičný balík mení na politickú záťaž. Európsky trh s elektromobilmi čelí spomaleniu, priemyselná produkcia klesá a miestni obyvatelia sa obávajú environmentálnych dôsledkov aj sociálnych zmien spojených s príchodom tisícok zahraničných pracovníkov.
Líder opozičnej strany Tisza Peter Magyar využíva obavy ľudí ako odrazový mostík, informuje Bloomberg. Jeho prítomnosť na protestoch proti CATL v srdci bašty Fideszu by bola ešte pred pár rokmi nemysliteľná. Tisza už v eurovoľbách 2024 v Debrecíne stiahla náskok Orbánovej strany na tri percentá a aktuálne vedie v celoštátnych prieskumoch dvojciferným rozdielom.
Ekonomická situácia Maďarska nie je dobrá. Krajina tento rok len tesne unikla recesii. Rast HDP revidovali z pôvodne očakávaných 3,4 percenta na jedno percento, pričom kľúčový exportný sektor – výroba batérií – zaznamenal prudký úbytok produkcie. Inflácia a rast životných nákladov zasiahli najmä strednú triedu, ktorá bola doteraz základom Orbánovej podpory mimo Budapešti.
„Vládna fiškálna politika tieto problémy prehlbuje. Deficit rozpočtu na úrovni 4,6 percenta a pomer dlhu k HDP vo výške 74,1 percenta viedli k negatívnemu výhľadu ratingu od S&P,“ upozorňuje AInvest s tým, že Orbánove cenové stropy na 30 potravín a retroaktívne daňové zmeny, zamerané na bankovníctvo a maloobchod, vytvorili regulačný chaos. „Zahraniční investori, už tak opatrní pre zvýhodňovanie domácich firiem, teraz čelia prostrediu, kde sa politika nepredvídateľne mení.“
Orbánova stávka na návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu zatiaľ nepriniesla ekonomické benefity, v ktoré vláda dúfala. Namiesto investícií čelí Maďarsko hrozbe amerických ciel na európsky export a potenciálnym sekundárnym sankciám za dovoz ruskej ropy. Washington navyše tlačí Budapešť na obmedzenie väzieb s Čínou – práve v čase, keď sú tieto projekty politicky najcitlivejšie.
Problémy s dostupnosťou bývania (ceny sa od roku 2015 strojnásobili), korupčné kauzy a stagnujúce mzdy vytvárajú priestor pre zmenu nálad aj medzi tradičnými voličmi Fideszu.
Pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami sa V. Orbán pokúša obnoviť kontrolu prostredníctvom mediálnej ofenzívy, legislatívnych sprísnení aj ekonomických stimulov. Avšak kombinácia ekonomického spomalenia, geopolitických rizík a lokálnej nespokojnosti môže hlave štátu priniesť najvážnejšiu výzvu za posledných 15 rokov.
Na rozdiel od volieb v roku 2022, kedy vláda pred hlasovaním výrazne zvýšila výdavky, má teraz obmedzený fiškálny priestor. Minister hospodárstva Márton Nagy uviedol, že cieľom je vyhnúť sa zníženiu ratingu od agentúry S&P Global Ratings na neinvestičný stupeň. S&P už v apríli znížila výhľad z „stabilného“ na „negatívny“ pre rastúce fiškálne riziká a momentálne hodnotí Maďarsko na najnižšom investičnom stupni.