Pokiaľ nebude medzi Maďarskom a Slovenskom zhoda v otázke nástupníckych štátov, tak ju bude potrebné prenechať historikom. Vyhlásil to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre stanicu Kossuth Rádió.

Orbán v súvislosti so Slovenskom upozornil na skutočnosť, že v septembri budú na Slovensku parlamentné voľby. Ako dodal, ak obe krajiny budú mať v otázke nástupníckych štátov spor, tak to bude potrebné ponechať na historikov. „Je chybou púšťať túto otázku do centra slovensko-maďarských vzťahov,“ konštatoval.

Slovenský prístup k tejto problematike je podľa jeho názoru značne odlišný od maďarského. Maďari vnímajú svoju históriu ako jednotných 1 100 rokov. „Vnímame to ako jeden príbeh,“ dodal.

Ministerstvo zahraničných vecí pre Orbánove výroky v pondelok predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha.

„Československo (a neskôr Slovensko) či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté,“ reagovalo ministerstvo na Orbánove slová určené Maďarom žijúcim v „odtrhnutých častiach krajiny“.

Orbán minulú sobotu na letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnad kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je podľa neho schopná zabezpečiť si zastúpenie v slovenskom parlamente.

V súvislosti s protestmi, ktoré sa z Rumunska i Slovenska ozvali po jeho výrokoch na letnej univerzite Maďarov, Orbán podotkol, že vidí veľké príležitosti na spoluprácu s Bukurešťou i s Bratislavou. „V ďalšom období by sme spolu mohli urobiť veľa pekných vecí,“ vyhlásil Orbán.