Zatiaľ čo Európska únia diskutuje o trende posilňovania pravicových strán, pozerajú sa ekonómovia do Maďarska. Tam sa ukazuje, aké dôsledky môže mať vláda pravicového populizmu, píše nemecký denník Handelsblatt.

Ak Viktor Orbán dosiahne svoje, budú mocenské pomery v Európe v roku 2030 iné ako dnes. „My Stredoeurópania sa dovtedy staneme čistými platiteľmi v EÚ,“ vyhlásil maďarský premiér pred rokom na tradičnej letnej akadémii maďarskej vládnej strany Fidesz v malom rumunskom meste Baile Tušnad.

Maďarsko kontra inflácia

Podľa údajov centrálnej banky malo Maďarsko vo februári 2023 najvyššiu mieru inflácie zo všetkých krajín únie – 25,8 percenta. Teraz sa pohybuje okolo 19,9 percenta. Inflácia ovplyvňuje životnú úroveň Maďarov, ktorým od prvého štvrťroka 2022 do prvého štvrťroka 2023 klesli reálne mzdy v priemere o 15,6 percenta, čo je najviac spomedzi všetkých krajín OECD.

Podľa expertov sú zlé aj prognózy ďalšieho vývoja: napríklad ekonómovia Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdiá (WIIW) očakávajú, že v roku 2023 výkon maďarského hospodárstva klesne. V žiadnej inej krajine strednej a juhovýchodnej Európy sa pritom pokles HDP neočakáva.

Štáty tohto regiónu medzi sebou súperia a každý z nich sa usiluje o čo najviac zahraničných investícií, napríklad v automobilovom priemysle, aby sa rýchlo dostal na úroveň prosperity západnej Európy. Budapešť v poslednom čase zaostáva. Maďarsko patrí v rámci EÚ k menším ekonomikám. Ekonómovia poukazujú na to, že vývoj jeho hospodárstva môže slúžiť ako exemplárny príklad. Hospodárska slabosť krajiny podľa nich ukazuje, aké dôležité sú pre ekonomiku spoľahlivé pravidlá a aké škody spôsobujú autoritárski politici, keď sa príliš sústredia na udržanie svojej moci.

Hromadiace sa maďarské problémy

Podľa odborníkov nie je náhodou, že Maďarsko trpí vysokou infláciou a slabým hospodárskym rastom súčasne práve v tomto roku. V apríli 2022 sa totiž v Maďarsku konali voľby – a tie majú svoje dôsledky.

„Ekonomické problémy Maďarska sú čiastočne spôsobené vtedajšími volebnými darčekmi,“ uviedol Sándor Richter z WIIW. Dnes už to vieme: Opozícia nemala takmer žiadnu šancu Orbána vo voľbách poraziť. Orbánov mocenský systém je dobre zavedený a opozícia má zlú povesť aj medzi mnohými Orbánovými kritikmi.

Na jar 2022 to však nebolo také zrejmé ako teraz. Orbán bol favoritom volieb, ale víťazstvom si istý byť nemohol. Z fiškálneho hľadiska teda premiér využil množstvo možností. Ľudia do 25 rokov prestali mať povinnosť platiť dane, rodiny dostali zľavu na daniach a dôchodcovia 13. dôchodok. To povzbudilo dopyt, čo však prišlo v nevhodnom čase. Veľa tovaru bolo v tom čase nedostatkových pre narušenie medzinárodnej logistiky po pandémii. Výsledkom bol prudký rast cien, ktorý v Maďarsku ešte zhoršilo sucho a zlá úroda.

Orbán sa snažil bojovať proti inflácii stanovením cenových stropov na základné produkty, ako je benzín, múka, vajcia alebo mäso. Teraz sa však ekonómovia viac-menej zhodujú, že tieto cenové limity boli kontraproduktívne.

Podľa maďarskej centrálnej banky sa inflácia pri potravinách v Maďarsku zvýšila začiatkom roka na 46 percent. Maďari šetrili, kde sa dalo, a maloobchodné tržby prudko klesli. V máji sa znížili o 12,3 percenta.

Budapešť európske peniaze zrejme tak skoro neuvidí

Orbán je teda v úzkych a nepomáha mu ani medzinárodný vývoj. Maďarsko, rovnako ako Česko a Slovensko, patrí do nemeckého priemyselného a automobilového klastra. V Nemecku je však hospodárska situácia zlá, čo ovplyvňuje aj ekonomiku strednej Európy.

V Maďarsku panuje zlá nálada najmä v stavebníctve. „Situácia so zákazkami je katastrofálna,“ povedal denníku manažér nemeckého výrobcu dlažobných kociek. K neutešenej situácii prispieva aj to, že sa Orbán musí zaobísť bez peňazí z EÚ. Tá v minulých desaťročiach významne prispievala k rozvoju krajiny. Do roku 2027 by Maďarsko malo nárok na 28 miliárd eur z fondov obnovy a súdržnosti.

EÚ však financovanie blokuje. Okrem iného má pochybnosti o tom, že v Maďarsku existujú dostatočné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby verejné prostriedky neodtekali do súkromných rúk. Existujú silné indície, že projekty, na ktoré Maďarsko získalo prostriedky EÚ, boli predražené. Peniaze navyše údajne končili v vreckách podnikateľov blízkych Orbánovi. Maďarsko dostane od EÚ určité finančné prostriedky len vtedy, ak vláda dosiahne pokrok pri plnení 27 priebežných cieľov.

Zdá sa, že Orbána to všetko neznepokojuje a naďalej provokuje. Nedávno sa v Baile Tušnad opäť konala letná akadémia Fideszu a premiér vo svojom veľmi dlhom prejave rozdával kritiku na všetky strany.

Najmä v ekonomickej oblasti si Orbán stanovil vysoké ciele, rovnako ako v roku 2022. Jeho zámerom je do roku 2030 zdvojnásobiť hospodársky výkon Maďarska oproti súčasnosti. Ekonómovia to považujú za zbožné želanie.