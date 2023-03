Maďarsko možno bude musieť v budúcnosti prehodnotiť svoje výhodné vzťahy s Ruskom pre zmenu geopolitickej reality v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, naznačil vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán. Nie je jasné, či Orbán, ktorého spolupracovníci údajne podnikajú technické prípravy stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, svojimi slovami signalizoval potenciálny obrat v politike, napísala agentúra Bloomberg.

Na ekonomickom fóre v Budapešti premiér podľa agentúry upozornil, že je síce v záujme Maďarska udržiavať väzby na Rusko, najmä pre energetickú závislosť, ale vzťahy medzi Európou a Ruskom nemusia byť po ukončení vojny obnovené, a to donúti Maďarsko, aby sa tomu prispôsobilo.

„Chápem potrebu obnoviť rusko-európske vzťahy po vojne, ale to nie je ani zďaleka reálne,“ povedal Orbán. „Preto musí maďarská zahraničná a hospodárska politika dôkladne rozmýšľať o tom, aké vzťahy môžeme nadviazať a udržiavať s Ruskom v nasledujúcich 10 až 15 rokoch,“ dodal.

Maďarský premiér vystupuje proti sankciám Európskej únie proti Moskve a tiež sa stavia proti dodávkam zbraní Ukrajine.

Informácia o chystanej schôdzke so Zelenským sa už skôr objavila v médiách, no doteraz nebola oficiálne potvrdená.

Bloomberg poznamenal, že terajšie Orbánove slová znejú ako ozvena premiérových výrokov po vlaňajšom víťazstve v parlamentných voľbách. Tá sa ale nepremietla do maďarskej politiky.