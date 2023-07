Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie ešte rokovať na summite NATO vo Vilniuse s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, až potom bude jasnejší osud ratifikácie švédskeho členstva maďarským parlamentom. Pre server hvg.hu to v utorok uviedol predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnej strany Fidesz Zsolt Németh. Dodal, že zatiaľ o zvolaní mimoriadnej schôdze zákonodarného zboru nevie.

Server pripomína, že generálny tajomník NATO Jan Stoltenberg v pondelok večer oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa rozhodol predložiť žiadosť Švédska o vstup do NATO parlamentu svojej krajiny. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v utorok ráno povedal, že ratifikácia v maďarskom parlamente je už iba technickou otázkou.

Riadna jarná schôdza maďarského parlamentu, ale aj minulotýždňová mimoriadna schôdza sa už skončila, takže by sa mala zvolať ďalšia mimoriadna schôdza na ratifikáciu švédskeho vstupu. Na tú sa v zákonodarnom zbore čaká už takmer rok, dodáva hvg.hu. Na čo najskoršiu ratifikáciu vyzvala Orbána aj prezidentka Katalin Novak



Ak by sa mimoriadna schôdza k tejto záležitosti nezvolala v lete, tak by téma rozšírenia NATO mohla byť zaradená do programu maďarského parlamentu až na jeseň. Hlasovanie o vstupe Švédska do NATO sa môže uskutočniť najskôr koncom septembra, pretože podľa informácií servera sa jesenná schôdza parlamentu začína až 25. septembra.

Vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v apríli vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. Orbán 23. mája v katarskej Dauhe vyhlásil, že politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sa musia zlepšiť, až potom bude Maďarsko ochotné schváliť žiadosť tejto severskej krajiny o členstvo v NATO.