Organizácia krajín vyvážajúcich ropu je optimistická vo výhľade globálneho dopytu po rope.

Považuje však za riziko pre energetickú bezpečnosť nedostatočné investície do ťažby a výzvy na zastavenie investícií do ropy sú podľa nej kontraproduktívne. Uviedol to generálny tajomník OPEC-u Haísám Ghais.

„Stále vidíme, že dopyt po rope je v tomto roku pomerne odolný, rovnako ako tomu bolo vlani,“ povedal podľa agentúry Reuters Ghais. Poznamenal, že podľa prognózy OPEC-u by dopyt mal tento rok medziročne vzrásť o viac ako 2,3 milióna barelov denne.

Ochota sveta financovať plyn a ropu

Ghais považuje investície do ťažby ropy a plynu za dôležité pre energetickú bezpečnosť. „Máme pomerne málo voľných kapacít, to sme hovorili opakovane, a to vyžaduje spoločné úsilie všetkých zúčastnených strán, aby si uvedomili dôležitosť investícií do tohto odvetvia," povedal.

Podobne sa vyjadril aj minister energetiky Spojených arabských emirátov Suhajl Mazrúí, ktorý uviedol, že je potrebná investícia od medzinárodných aj národných ropných subjektov. A je nevyhnutné, aby finančný svet bol ochotný financovať ropu a plyn. SAE je podľa jeho slov na ceste k rozšíreniu svojej kapacity ťažby do roku 2027 na päť miliónov barelov denne zo súčasných 4,2 milióna barelov denne.

Mazrú súčasne dodal, že skupina OPEC+ robí všetko pre to, aby udržala zdravú rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Nikdy sa podľa neho nezameriava na určitú cenu ropy, ale dbá na to, aby cena bola pre spotrebiteľov správna.

Postupné znižovanie ťažby

OPEC+ sa vlani dohodla, že do konca tohto roka zníži ťažbu o dva milióny barelov denne. Okrem toho sa Rusko a Saudská Arábia tento rok v máji dohodli na dobrovoľnom znížení ťažby o ďalších 1,66 milióna barelov denne.

Dohoda o znížení ťažby sa týka desiatich členov OPEC, ktorí by tak mali mesačne ťažiť 25,4 milióna barelov denne, bez započítania dobrovoľného záväzku Saudskej Arábie.

Podľa výpočtu agentúry Reuters členovia OPEC-u, na ktorých sa vzťahuje dohoda o znížení ťažby, v septembri mierne zvýšili produkciu na 22,68 milióna barelov denne z augustových 22,6 milióna, hlavne pre vyššiu ťažbu v Nigérii. Ťažba celej skupiny OPEC, teda vrátane Iránu, Líbye a Venezuely, stúpla na 27,73 milióna barelov denne z 27,61 milióna barelov denne v auguste.