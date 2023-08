Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mohli po dlhšom čase klesnúť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. „Aktuálny vývoj cien ropy dáva šancu, že v najbližšom týždni by sa k benzínom na domácom trhu mohla pridať aj nafta a zamieriť smerom dole,“ povedal Gábriš.

Ceny pohonných hmôt sa za týždeň končiaci 13. augustom vyvíjali zmiešane. „Kým majitelia benzínových automobilov boli šťastnejší a zaznamenali zlacnenie, tak vodiči naftových áut sa stále pozerajú na pokračujúce zdražovanie,“ dodal Gábriš. Ceny nafty tretí týždeň za sebou rástli. Jej cena stúpla asi o päť centov za liter a dostala sa na úroveň z polovice januára tohto roka. Ako informoval Štatistický úrad, priemerná cena nafty bola v 32. týždni na úrovni 1,61 eura za liter. Nafta je v porovnaní s minulým týždňom drahšia asi o 3,3 percenta, ale v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lacnejšia asi o deväť percent.

Najpredávanejší benzín 95-oktánový je oproti situácii spred týždňa lacnejší o 0,8 percenta a v porovnaní s minulým rokom o 2,6 percenta. Jeho priemerná cena bola vo výške 1,68 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu sa medzitýždenne znížila o 0,01 eura za liter na priemernú úroveň 1,88 eura za liter. „Liter nafty je tak stále lacnejší ako liter benzínu,“ podotkol Gábriš.

Cena čierneho zlata išla za posledný týždeň dole. Brent klesol na cene asi o tri percentá a ropa typu WTI klesala ešte viac. V piatok napoludnie bola v porovnaní so situáciou spred týždňa nižšie asi o 3,5 percenta. „Ceny ropy skorigovali viac ako mesiac trvajúcu rely, ktorá bola ťahaná nahor obmedzovaním produkcie zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Avšak obavy o silu čínskej ekonomiky v tomto týždni naopak prevážili. To prinútilo komoditných investorov uvažovať aj o sile dopytu po čiernom zlate v nadchádzajúcich mesiacoch,“ konštatoval Gábriš s tým, že Čína je druhou najväčšou ekonomikou sveta a jej kondícia je dôležitá pre vývoj dopytu po rope.