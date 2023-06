„Životné prostredie sa týka nás všetkých, a preto aj nám záleží na jeho ochrane,“ tvrdí Miriam Fellingerová. Retail manažérka OMV Slovensko hovorí o transformácii, ktorou sieť čerpacích staníc už niekoľko rokov prechádza, i o tom, ako možno aj drobnými opatreniami a bez väčších investícií pomôcť pri ochrane životného prostredia.



V OMV ste počas 20 rokov prešli viacerými pozíciami, teraz ste ako prvá žena na čele slovenskej pobočky. Aké sú vaše plány?



Spoločnosť som za dve desaťročia naozaj dôkladne spoznala z rôznych uhlov. Myslím, že aj tieto skúsenosti mi pomôžu pri snahe o transformáciu, ktorou prechádza nielen OMV, jej slovenská pobočka, ale aj celé odvetvie. Chceme tento trend nielen zachytiť, ale byť na čele a ísť príkladom, hlavne v rámci boja s klimatickými zmenami. Zásadné sú pre nás nové trendy v mobilite, na ktoré sa intenzívne pripravujeme.



Nie je to paradox? OMV je ropná spoločnosť, ktorá predáva palivá do spaľovacích motorov. Ako to možno zosúladiť s ochranou životného prostredia?



OMV na Slovensku je v prvom rade spoločnosť, ktorej cieľom je poskytovať komplexné služby pre ľudí na cestách. Predaj paliva je len jedna z činností, ktorým sa OMV venuje a jej význam bude postupom času v súlade s plánovanou stratégiou klesať. Uvedomujeme si však klimatické zmeny a ďalšie výzvy. Životné prostredie sa týka nás všetkých, a preto aj nám na jeho ochrane záleží. OMV má navyše na globálnej úrovni prijatú komplexnú stratégiu, v rámci ktorej sme sa zaviazali, že sa najneskôr do roku 2050 staneme spoločnosťou s nulovými emisiami.



Ako to chcete dosiahnuť?



Čaká nás nevyhnutná transformácia, s ktorou sme začali už pred niekoľkými rokmi. OMV využíva svoju jedinečnú pozíciu a mení kompletne celý svoj reťazec z lineárneho na cirkulárny. Okrem chemickej recyklácie sa sústreďujeme napríklad na výrobu udržateľných palív a posúva sa aj ťažisko celého biznisu. Do roku 2050 OMV plánuje úplne prestať s ťažbou ropy a plynu na energetické účely.

Spomínate hlavne globálne ciele. Ako sa však na zmeny pripravujú čerpacie stanice na Slovensku?



S transformáciou sme začali už pred niekoľkými rokmi. Spomenula by som napríklad postupnú modernizáciu umyváriek na čerpacích staniciach. Zastarané technológie obmieňame novými, pričom udržateľnosť a šetrnosť voči životnému prostrediu patria spolu s kvalitou medzi hlavné kritériá.



So šetrením energií majú súvis aj opatrenia, ktoré práve zavádzate.



Áno, okrem veľkých iniciatív sme sa rozhodli hľadať úspory aj v maličkostiach. Ide o veci, ktoré si nevyžadujú žiadne veľké investície, no keď sa ich výsledky spočítajú, môžeme dosiahnuť veľké úspory. Na našich čerpacích staniciach sa tak sústredíme napríklad na efektívnejšiu prácu s energiami – už len taká drobnosť ako miera otvárania dverí, správne vetranie, automatické svetelné senzory na toaletách, lepšie využívanie slnečného svetla, či pravidelné čistenie a údržba elektrospotrebičov dokážu spolu na všetkých našich prevádzkach priniesť hmatateľné výsledky.



Aké ďalšie opatrenia pripravujete?



Na vybraných čerpacích staniciach sme v rámci zvyšovania energetickej sebestačnosti inštalovali fotovoltické panely, ktoré dokážu pokryť až dvadsať percent spotreby čerpacej stanice. Postupne ich chceme mať na všetkých čerpacích staniciach. Už od roku 2019 meníme aj elektrické kotly za tepelné čerpadlá, čo nám pomôže ušetriť až tretinu energie na vykurovanie. Nahrádzame aj spotrebiče a svietidlá energeticky menej náročnými variantmi. Všetky nové budovy na čerpacích staniciach sú navyše v energetickej triede A0.



Sústredíme sa aj na detaily. Zákazníkom sme ponúkli mobilnú aplikáciu, takže už nemusia využívať plastové karty. Cez aplikáciu zbierajú aj body v rámci vernostného programu, zdigitalizovali sme i spotrebiteľské akcie. To v konečnom súčte prináša veľké šetrenie zdrojmi.



Okrem toho sme rozbehli aj zber použitého kuchynského oleja a tukov. Zákazníci ich môžu odovzdať už na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensko a my zaručíme, že táto surovina bude ekologicky recyklovaná.



Okrem úsporných opatrení sa OMV zviditeľňuje aj viacerými iniciatívami na ochranu životného prostredia. Čo je ich cieľom?



Chceli sme nájsť niečo špecificky slovenské, kde by sme mohli pomôcť. Veľmi si ceníme už niekoľkoročnú spoluprácu s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktoré spoločne s našimi zákazníkmi podporujeme v snahe o záchranu pôvodných slovenských lesov a o rozšírenie bezzásahových území. Túto možnosť aktívne ponúkame našim zákazníkom, ktorí môžu sami zvážiť, či sa k nám v tejto iniciatíve pridajú.