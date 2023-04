Skupina poslancov Národnej rady SR za hnutie OĽaNO navrhuje zaviesť od septembra tohto roka 200-eurový príspevok pre plnoleté tehotné absolventky strednej alebo vysokej školy. Išlo by o absolventky, ktoré nemajú nárok na tehotenskú dávku alebo tehotenské štipendium. Úrad práce a sociálnych vecí by im takúto novú štátnu sociálnu dávku vyplácal najviac deväť mesiacov od absolvovania štúdia na strednej škole alebo vysokej škole. Vyplýva to z návrhu zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, ktorý poslanci za hnutie OĽaNO predložili do parlamentu. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

„Navrhovaná úprava pomôže pokryť zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa tých absolventiek štúdia, ktoré otehotnejú do deväť mesiacov od absolvovania štúdia,“ uviedli poslanci za hnutie OĽaNO. Nárok na príspevok by absolventkám zanikol vznikom nároku na výplatu tehotenskej dávky, rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, skončením tehotenstva alebo uplynutím deviatich mesiacov od absolvovania štúdia.