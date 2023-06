Poslanci z klubu OĽaNO a priatelia kritizujú skoršie ukončenie 94. schôdze Národnej rady SR. Ostatní členovia zákonodarného zboru im podľa ich slov zobrali právo na hlasovanie o návrhoch zákonov. SaS to vidí inak, poukázala pritom na lehoty potrebné na prerokovanie zákonov v prvom a druhom čítaní, ale aj na vplyv viacerých zmien na štátny rozpočet.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO a priatelia Michal Šipoš tvrdí, že poslanci zo Sme rodina, Smeru-SD, SaS a ďalších mimoparlamentných strán opätovne nedovolili rozhodnúť o zákonoch na pomoc ľuďom. Poukázal na to, že schôdza mala podľa harmonogramu pokračovať ešte do konca tohto týždňa.

„Darmožráčom sa nechcelo robiť, schválili si voľno, napľuli ľuďom do očí," uviedol líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Hovorí o zmarenej šanci zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. Na otázku, prečo návrh nepresadili, kým boli vo vládnej koalícii, reagoval tým, že vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) si tému vzala pod seba a odmietala návrhy poslancov. Obyčajní ľudia už zrejme k zákonom nebudú iniciovať mimoriadnu schôdzu. Podľa Matoviča sú vo výraznej menšine a nemali by silu rokovanie presadiť.

Ušetrené verejné financie

Šipoš s Matovičom za ukončením schôdze vidia aj „obchod" medzi stranami a hnutím Sme rodina v súvislosti s odvolávaním Borisa Kollára (Sme rodina) z postu predsedu parlamentu. Odvolávaniu má čeliť pre kauzu fyzického napadnutia svojej expartnerky, keďže sa priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila jeho dieťa. Matovič si myslí, že šéf parlamentu by sa mal ospravedlniť za výrok, že by to urobil aj opätovne. Šipoš bude hlasovať za to, aby Kollár nebol predsedom parlamentu.

Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera rovnako kritizujú skoršie ukončenie schôdze. Vítajú však, že sa podarilo ušetriť verejné financie vzhľadom na rôzne predložené zákony. Hegera mrzí, že sa nepodarilo napokon hlasovať o vládnej novele Trestného zákona.

Naopak, Branislav Gröhling (SaS) označil poslednú parlamentnú schôdzu za ukážku ohýbania legislatívneho procesu. Kritizoval pritom, že sa na jednej schôdzi mali prijať zákony v prvom aj druhom čítaní bez skráteného legislatívneho konania. Poukázal aj na vplyv niektorých noviel na štátny rozpočet. Víta preto ukončenie schôdze. Rovnako ocenil, že sa nepodarilo hlasovať ani o novele školského zákona týkajúcej sa sexuálnej výchovy, keďže sa neschválila lehota potrebná na jej odsúhlasenie.