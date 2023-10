Mníchovský pivný festival Oktoberfest, ktorý sa v utorok končí, navštívilo podľa predbežnej bilancie 7,2 milióna ľudí. Oznámil to v utorok šéf Oktoberfestu Clemens Baumgärtner. Hranica siedmich miliónov návštevníkov bola prekonaná prvýkrát od polovice osemdesiatych rokov. Festivalu pomohlo mimoriadne pekné počasie aj to, že trval 18 dní, čo je o dva dni dlhšie ako zvyčajne.

„Zažili sme Oktoberfest ako vymaľovaný, vyznačoval sa letne uvoľnenou náladou," povedal Baumgärtner. Záujem návštevníkov bol mimoriadny. Vlani festival po dvojročnej pauze vynútenej pandémiou navštívilo 5,7 milióna ľudí, v predchádzajúcom ročníku v roku 2019 to bolo 6,3 milióna.

Kým návštevnosť bola rekordná, na spotrebe piva sa to neodrazilo. Hostinskí odhadujú, že sa tento rok na Tereziánskej lúke, dejisku Oktoberfestu, vypilo 6,5 milióna litrov piva. Vlani to bolo 7,1 milióna litrov a v roku 2019 na 7,3 milióna litrov.

Návštevníci sa museli vyrovnať s tým, že oproti vlaňajšku zaplatili za pivo viac. Kým v minulom roku stál liter piva od 12,6 do 13,8 eura, tento rok sa cena dostala na 14,9 eura.

Tohtoročný ročník bol v poradí 188. Začiatok festivalu spadá do októbra 1810, kedy po svadbe usporiadali bavorský korunný princ Ľudovít a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pre obyvateľov kráľovstva na lúke za Mníchovom slávnosť s dostihmi. Podujatie malo úspech a začalo sa konať pravidelne ako októbrová slávnosť (Oktoberfest). Svoj názov si udržala aj po tom, čo kvôli teplejšiemu počasiu jej začiatok organizátori posunuli na september.