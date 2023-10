Obrovské množstvo expertov od Japonska, cez Malajziu, Azerbajdžan, Spojené Arabské Emiráty, Taliansko až po USA. Tisícky delegátov, odborníkov, študentov aj laikov sa prišli pozrieť do hlavného mesta Českej republiky, aby získali informácie o najnovších inováciách, vymenili si skúsenosti a obohatili sa o kontakty.

Zdroj: Predné brzdové svetlo Model predného brzdového svetla

Pravidelným účastníkom celosvetovej akcie je aj Žilinská univerzita v Žiline. „Som podpredseda Slovenskej cestnej spoločnosti, ktorá je spoluorganizátorom tohto svetového kongresu,“ prezradil rektor UNIZA, prof. Ing. Ján Čelko, CSc.. Počas účasti na kongrese prednášal o nových trendoch v cestnej doprave. „Hovoril som o nových komponentoch, ktoré robíme do elektrických motorov, ktoré sú menej náročné na uhlíkovú stopu a spotrebu drahých kovov. Prednáška bola aj o prednom brzdovom svetle, o indexe mobility v mestách, ktorý zohľadňuje všetky aspekty, ktoré sa mesta týkajú,“ prezradil prof. Ján Čelko, rektor Žilinskej univerzity v Žiline.

Medzi návštevníkmi boli aj viacerí ministri z niekoľkých krajín. Nechýbal ani slovenský minister, Daniel Lančarič. „Snažíme sa ukázať, čo všetko existuje na Slovensku. Verím tomu, že naše firmy a inštitúcie sa budú rovnako veľmi intenzívne snažiť získať čo najviac informácií od všetkých ostatných vystavovateľov, ktorí sú tu z celého sveta. Na tomto kongrese má Slovensko ôsme najväčšie zastúpenie,“ povedal minister dopravy SR Daniel Lančarič, ktorý bol jedným z rečníkov na pražskom kongrese. Kongres nevynechal ani český minister dopravy, Martin Kupka. „Jedná sa o jednu z najvýznamnejších a najprestížnejších akcií tohto roka, a to nielen v oblasti dopravy. Do českej metropole, bez preháňania, zavíta skutočne celý cestný svet,“ pochválil podujatie český minister.

Zdroj: Predné brzdové svetlo Český minister dopravy Martin Kupka

Svoj stánok v Česko-slovenskom pavilóne mala spolu so Slovenskou cestnou spoločnosťou Žilinská univerzita v Žiline. Mimo iného, prezentovala projekt predného brzdového svetla. Podporiť bezpečnostný prvok zeleného predného brzdového svetla v celosvetovom meradle prišiel dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.. „Je tu tritisícpäťsto delegátov z celého sveta, pred ktorými vieme celosvetovo spropagovať predné brzdové svetlo. Dokonca vonku, pred hlavným vstupom, máme pristavené dve vozidlá s namontovaným predným brzdovým svetlom, pri ktorom sa neustále zastavujú ľudia a o projekt sa čulo zaujímajú,“ vysvetlil prof. Miloš Poliak. Pri stánku sa pristavil aj slovenský minister dopravy, Daniel Lančarič, jeho český náprotivok, Martin Kupka aj slovenská veľvyslankyňa Ingrid Brocková. Veľkú pozornosť vyvolalo predné brzdové svetlo u delegátov zo združenia vo Francúzsku, ktoré je známe prepájaním univerzít s firmami. Predné brzdové svetlo budilo záujem aj u delegátov zo Spojených Arabských Emirátov, Španielska či Južnej Kórey.

Zdroj: Predné brzdové svetlo Ilustračné foto

Jedným z vystavených automobilov pred hlavým vstupom na kongres bolo pretekárskej vozidlo rally pretekára z Čiech, Jana Černého. Ten je prvým ambasádorom predného brzdového svetla na svete. Už niekoľko mesiacov jazdí s namontovaným svetlom počas viacerých súťaží. „Nedávno som vyhral rally Příbram. Som rád, že sme ako v prví vyhrali závod s namontovanými predným brzdovým svetlom,“ prezradil svoje úspechy známy športovec. Ako sám priznal, jeho vozidlo so zeleným svetom vzbudzuje veľký záujem u fanúšikov. Je to pre nich oživenie a zároveň aj vidia, ako pretekár pribrzďuje a reaguje napríklad pred zákrutami. Hoci sa to môže zdať ako nevýhoda, keďže súperi môžu analyzovať jeho jazdu spätne na videách, zatiaľ sa mu darí vyhrávať. „Tento prvok je ďalšia vec, ktorá pomáha odhadnúť situáciu na ceste a máte možnosť zareagovať,“ podotkol Jan Černý.

Momentálne výskum predného brzdového svetla ešte pokračuje, no profesor Miloš Poliak prezradil zopár detailov. „Môžem prezradiť, že z výsledkov, ktoré sme už zozbierali, hoci výskum ešte beží, tak vyše osemdesiat percent chodcov v Trenčíne a Žiline je veľmi spokojných s predným brzdovým svetlom. Zároveň sa potvrdilo, čo sme na začiatku predpokladali, že predné brzdové svetlo výrazne zvyšuje plynulosť cestnej premávky a tým má dopad aj na znižovanie emisií,“ uviedol dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, prof. Miloš Poliak.