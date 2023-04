Uhladený bočný profil, minimálne previsy karosérie pred prednými a zadnými kolesami, praktický veľký interiér aj dobre prístupný batožinový priestor. Tak na berlínskej premiére zapôsobil na redaktora portálu Autonaelektřinu.cz úplne nový elektrický model najväčšej európskej automobilky Volkswagen ID.7.

Ide o prvý elektrický model značky VW, ktorého dojazd na jedno nabitie by mal podľa oficiálneho merania dosiahnuť hranicu sedemsto kilometrov. Konštruktéri to dosiahli zásluhou prepracovanej aerodynamiky a tiež možnosti nasadenia väčšej batérie, než aká sa montuje do doterajších modelov radu ID. Jej využiteľná kapacita je 86 kWh.

Batéria dodáva energiu novému typu elektromotora, ktorého výkon dosahuje až 286 konských síl. Maximálna rýchlosť však je obmedzená na 160 kilometrov za hodinu. Dobíjací výkon pri stojane s jednosmerným prúdom je 200 kW. To je v prípade elektrických Volkswagenov zatiaľ najvyššia hodnota.

Veľkorysý priestor

ID.7 je určený pre zákazníkov, ktorí podnikajú často dlhé cesty. V kabíne je preto veľkorysý priestor a komfortná výbava. Napríklad sedačky majú okrem vyhrievania aj možnosť klimatizovania a masáže. Orientáciu na cestách uľahčí sériovo dodávaný head-up displej s rozšírenou realitou. Ten jednak vodiča informuje o aktuálnej rýchlosti, ale postupne meniacimi sa symbolmi ukazuje napríklad aj správny jazdný pruh a okamih na odbočenie.

ID.7 pôsobí pri pohľade zblízka ako veľké auto a technické údaje to potvrdzujú. Na dĺžku totiž meria 4961 milimetrov. Pritom je nižšia ako drvivá väčšina elektromobilov. Strecha je výške iba 1538 milimetrov.

Veľký displej

Interiér je v duchu súčasnej digitálnej doby. Preto sa uprostred palubnej dosky nachádza veľký pätnásťpalcový displej. Sú na ňom aj tlačidlá pre priamy vstup do jednotlivých dôležitých menu. Pod displejom sú dotykové lišty (na rozdiel od minulých ID vozidiel) s podsvietením. Posunom prsta je potom možné navoliť žiaducu teplotu klimatizačnej sústavy. Volkswagen sa chváli, že tiež podstatne vylepšil hlasové ovládanie. Ako príklad uvádza pokyn: „Ukáž mi hviezdy“. Po jeho vyrieknutí by sa malo pôvodne nepriehľadné sklo strešného okna zmeniť na priehľadné.

Auto sa bude vyrábať v nemeckej továrni v meste Emden. Na trh sa dostane v priebehu tohtoročnej jesene. Cena na nemeckom trhu začína na sume 55-tisíc eur.

Kombi odvodené od tohto vozidla sa predstaví zhruba za rok.