Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že v najbližších mesiacoch Moskva dodá africkým krajinám zadarmo 25 až 50-tisíc ton obilia a taktiež pokryje náklady na prepravu.

Ako na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol kanál Nexta, šéf Kremľa to povedal na samite s africkými lídrami v Petrohrade.

#Putin said at the #Russia-#Africa forum that in the coming months #Moscow would supply African countries with 25,000-50,000 tons of grain free of charge and provide free delivery.



He wants to buy the loyalty of Africans at the expense of grain stolen from the southern regions… pic.twitter.com/mYJkA1uXZf