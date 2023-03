Presun vkladov Američanov z menších do veľkých bánk môže mať výrazný vplyv na menšie firmy. Tie sú totiž do veľkej miery závislé práve od úverov z komunitných a regionálnych finančných inštitúcií. Uviedol to člen rady guvernérov americkej centrálnej banky Philip Jefferson, informuje Reuters.

,,Sústreďujeme sa na makroekonomiku, sme si však vedomí potenciálnych distribučných aspektov, ak budú klienti vyberať hotovosť z menších bánk," povedal Jefferson.

Zatvorenie kalifornskej banky Silicon Valley Bank (SVB) 10. marca a krátko na to aj newyorskej Signature Bank spôsobilo výrazný odlev vkladov z menších amerických bánk v prospech veľkých finančných inštitúcií. Na to poukázali údaje Fedu z minulého týždňa, podľa ktorých zaznamenal objem vkladov malých bánk rekordný pokles a podľa Jeffersona ,,sa dôsledky (pre podniky) ešte len ukážu".

Fed zverejnil, že objem vkladov v malých bankách, za ktoré sú v USA považované všetky banky až na 25 najväčších komerčných bánk, klesol v týždni do 15. marca, teda v týždni, v ktorom úrady zatvorili SVB a Signature Bank, o 119 miliárd dolárov (110,46 miliardy eur) na 5,46 bilióna dolárov.

Rozsah poklesu bol tak viac než dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim rekordným poklesom vkladov a v percentuálnom vyjadrení to bol najvýraznejší pokles objemu vkladov za 15 rokov. Naopak vklady vo veľkých bankách v danom týždni vzrástli o 67 miliárd dolárov na 10,74 bilióna dolárov.

(1 EUR = 1,0773 USD)