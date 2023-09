V sklade na predmestí Barcelony stoja pri dopravníkových pásoch ženy a ručne triedia tričká, džínsy a šaty z veľkých balíkov použitého oblečenia. Triediace centrum prevádzkované charitatívnou organizáciou Moda Re, ktorá sa zaoberá opätovným využitím a recykláciou odevov, plánuje do roka zdvojnásobiť objem odevov, ktoré je schopné spracovať, na 40-tisíc ton ročne, povedal riaditeľ Moda Re Albert Alberich. Je to ale zatiaľ len malý krok smerom k riešeniu obrovského problému s vyradenou módou v Európe.

Odevné obmedzenia EÚ

Moda Re je súčasťou španielskej charitatívnej organizácie Caritas a prevádzkuje najväčší reťazec s použitým oblečením v krajine. Organizáciu čiastočne financuje spoločnosť Inditex, vlastniaca reťazec s odevmi Zara, a jej rozhodnutie rozšíriť prevádzky v Barcelone, Bilbau a Valencii patrí medzi prvé snahy o zvýšenie kapacity triedenia, spracovania a recyklácie odevov v reakcii na množstvo nových návrhov EÚ na obmedzenie módneho priemyslu.

V Španielsku tiež odevné spoločnosti H&M, Mango a Inditex vytvorili neziskovú asociáciu pre nakladanie s odevným odpadom, ktorá reaguje na zákon EÚ vyžadujúci oddeliť textil od ostatného odpadu. Zákon by mal platiť od januára 2025.

Milióny ton každý rok končia na skládkach, uviedla v júli Európska komisia. Varovala, že rýchla móda, teda veľmi lacné odevy s krátkou životnosťou, je „vysoko neudržateľná“, a upozornila, že textilný priemysel významne prispieva k zmene klímy a poškodzovaniu životného prostredia. Cieľom EK je do roku 2030 recyklovať 2,5 milióna ton textilného odpadu.

Inditex v marci uviedol, že vlani uviedol na trh o desať percent viac kusov oblečenia ako v roku 2021. V júli predstavil ciele udržateľnosti, podľa ktorých chce do roku 2030 používať v odevoch 40 percent recyklovaných vlákien.

Nadprodukcia a nadmerná spotreba

„Hlavným problémom, ktorému čelíme, je nadmerná spotreba,“ uviedla analytička investičnej firmy Union Investment Dijana Lindová. Aj firma Hugo Boss uviedla, že nadprodukcia a nadmerná spotreba sú vo všeobecnosti problémom pre celé odvetvie.

Konzultačná spoločnosť McKinsey vlani odhadla, že na vytvorenie takého rozsahu kapacít spracovania a recyklácie textilného odpadu, o aký usiluje EÚ, bude do roku 2030 potrebná investícia v rozsahu šesť až sedem miliárd eur. Budú potrebné stovky závodov na recykláciu, ale aj investície do technológií a zásahy trhu.

EÚ síce nestanovila konkrétne ciele pre obsah recyklovaných vlákien v odevoch, ale chce, aby do roku 2030 všetky textilné výrobky predávané v bloku boli z veľkej časti vyrobené z recyklovaných vlákien a zároveň boli odolné, opraviteľné a recyklovateľné. Aby sa tento cieľ dosiahol, združenie ReHubs Europe, ktoré založila odevná lobistická skupina EURATEX, podporuje investície do recyklačných procesov označovaných fibre-to-fibre, ktoré menia použité odevy na vlákno na výrobu nových textílií. V súčasnosti sa týmto spôsobom recykluje menej ako jedno percento odevov a procesy sa stále vyvíjajú. Medzi problémy, s ktorými sa treba vyrovnať, patrí separácia rôznych druhov vlákien na suroviny vhodné na recykláciu. Vzhľadom na to, že tieto techniky sú stále v plienkach, je prekážkou pre ich rozšírenie vyššia cena recyklovaných látok v porovnaní s novými.

Opätovné použitie oblečenia

Do prevádzky v Barcelone prichádzajú odevy z viac ako sedemtisíc darcovských košov v supermarketoch a obchodoch Zara a Mango. Stroje využívajúce infračervené žiarenie určujú vláknovú skladbu odevov, aby sa urýchlilo inak prevažne ručné triedenie. V súčasnosti Moda Re odošle približne 40 percent odevov, ktoré dostane, na recykláciu do iných zariadení. Iba pätina je recyklovaná na nové vlákno, aj keď organizácia očakáva, že v nasledujúcich troch až štyroch rokoch tento podiel stúpne na 70 percent. Takmer polovica darovaných odevov je zaslaná na ďalší predaj do afrických krajín. Iba osem percent darovaných odevov sa v súčasnosti predáva v obchodoch prevádzkovaných Moda Re, aj keď tento prístup je všeobecne považovaný za efektívnejší spôsob využitia starého oblečenia. Zhruba rovnaké množstvo končí na európskych skládkach.

Moda Re tvrdí, že oblečenie posielané do Afriky je také, ktoré možno znovu použiť. EÚ však varuje, že nie všetko staršie oblečenie vyvezené do Afriky sa použije, čo môže spôsobiť znečistenie, ak skončí na skládkach. Podľa údajov OSN vyviezla EÚ vlani 1,4 milióna ton použitého textilu, čo je dvakrát viac ako v roku 2000. EÚ sa nanovo bude snažiť obmedziť vývoz poškodeného textilu určeného na skládky.

Podobne ako Inditex spolupracujú aj ďalšie odevné firmy s organizáciami zaoberajúcimi sa zberom a triedením odpadov. Firmy Adidas, Bestseller a H & M tiež investovali do fínskeho start-upu Infinited Fiber Company, ktorý vyrába vlákna z textilného odpadu, lepenky a papiera.