Vplyvný odborový zväz zamestnancov juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics vo štvrtok varoval, že jeho členovia by mohli pre spor o mzdy vstúpiť prvýkrát v histórii firmy do štrajku.

Zväz NSEU, ktorý zastupuje 10-tisíc zamestnancov, teda zhruba deväť percent zamestnancov firmy, usporiadal tlačovú konferenciu pred jednou z budov spoločnosti v Soule. Požadoval, aby sa do diskusie zapojil dedič konglomerátu a zároveň prezident Samsung Electronics I Če-jong. Odbory vstúpia do štrajku po konzultácii so svojimi členmi, ale bude to závisieť aj od ochoty I Če-jonga zapojiť sa do vyjednávania, uviedol zástupca odborového zväzu National Samsung Electronics Union I Hjon-Kuk.

Ak zamestnanci skutočne začnú protestovať, pôjde o prvý štrajk od založenia spoločnosti Samsung Electronics v roku 1969. Pod túto divíziu spadá okrem iného výroba spotrebného hardvéru, polovodičov a displejov.

Spoločnosti Samsung Electronics klesol v prvom štvrťroku prevádzkový zisk o 95 percent na 640 miliárd wonov (43 miliárd eur), čo je najnižšia úroveň od roku 2009. Firmu zasiahol pokles ceny pamäťových čipov a zároveň aj dopytu po nich. Odbory požadujú pre zamestnancov zvýšenie miezd o šesť percent. Vedenie spoločnosti minulý mesiac uviedlo, že zvýši mzdy približne o štyri percentá.