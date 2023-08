Ľudia s viac než desiatimi rokmi skúseností majú za sebou takmer vždy nejakú pauzu od zamestnania. Počas ekonomických poklesov, akými sú finančná kríza či pandémia, sú prepúšťania a dočasné uzávery firiem bežné. Medzery v životopise preto nemusia byť v rámci hľadania novej práce prekážkou, pokiaľ ich odprezentujete správne, píše Jack Kelly pre magazín Forbes.

Empatický zamestnávateľ by kandidáta nemal odsudzovať iba preto, že bol nejaký čas bez práce. Chápal by, že sa môžu vyskytnúť obdobia, keď človek nemá možnosť pracovať na plný úväzok.

Tieto obdobia nezamestnanosti môžete počas pohovoru ľahko obhájiť. Stačí byť úprimný, sústrediť sa na pozitíva a ukázať, že ste sa v rámci svojej oblasti pôsobenia ďalej vzdelávali. Dobrým nápadom je precvičiť si svoju odpoveď vopred. Týmito šiestimi stratégiami môžete zmierniť obavy zamestnávateľa a preukázať svoj kvality a skúsenosti pre danú prácu:

Buďte úprimný

Ak máte v životopise dlhšie obdobie, keď ste nepracovali, zamestnávateľa zrejme bude zaujímať príčina. Bude zvedavý, prečo vás počas tohto obdobia aj napriek vašim skúsenostiam neprijala iná spoločnosť.

Kelly radí odpovedať priamo a úprimne. Neklamte ani si nevymýšľajte výhovorky, pretože pravda vždy vyjde najavo.

Zamerajte sa na pozitíva

Zdôraznite každú činnosť, ktorú ste počas obdobia bez práce robili a ktorá by vás vykreslila v lepšom svetle. Zamestnávateľ chce počuť, že ste posledných šesť mesiacov nepreležali na gauči.

Vysvetlite mu, ako ste trávili čas, aké produktívne aktivity ste robili. Svoju iniciatívu a oddanosť preukážete napríklad zmienkami o dobrovoľníckej činnosti, získavaní nových zručností či starostlivosti o člena rodiny.

Ukážte, že poznáte najnovšie trendy

Počas pohovoru vysvetlite, že aj počas pauzy ste sledovali najnovšie trendy v danom odvetví a zdokonaľovali svoje zručnosti a znalosti. Určite spomeňte aj jednorazové zákazky či poskytovanie konzultačných služieb. Nezabudnite sa pochváliť novým certifikátom alebo licenciou.

Takisto môžete upozorniť na to, ako ste uplatnili svoje mäkké zručnosti, akou je komunikácia. Nebojte sa spomenúť, ak ste si náhodou našli prácu v maloobchode, pretože ste túžili po kontakte s ľuďmi.

Tým, že zdôrazníte zručnosti a skúsenosti získané počas tohto obdobia, dokážete, že vám na profesijnom rozvoji záleží.

Buďte sebavedomý

Neobhajujte sa ani sa za medzeru v životopise neospravedlňujte. Namiesto toho buďte sebavedomý a sústreďte sa na zručnosti a skúsenosti, ktoré z vás robia skvelého kandidáta na danú pozíciu. Povedzte zamestnávateľovi, že nie ste typ, ktorý skočí po prvej ponuke, čo vysvetľuje, prečo ste zatiaľ neuzavreli pracovný pomer.

Buďte stručný

Vysvetľovaniu medzery nevenujete veľa času. Uveďte stručné dôvody a zmeňte tému. Voľne nadviažte na rozprávanie o vašich kvalifikáciách a skúsenostiach.

Precvičte si odpoveď

Pripravte si jasnú a stručnú odpoveď, ktorú si následne doma precvičíte, aby ste ju mohli počas pohovoru sebavedome odprezentovať.

Kelly ponúka ukážku, ako by mohla vhodná odpoveď vyzerať: „Návrat do práce bol počas tohto obdobia u mňa na prvom mieste a teraz som pripravený vrátiť sa. Rozumiem, že medzery v zamestnaní môžu zamestnávateľom spôsobovať obavy, no chcem vás ubezpečiť, že som svojej kariére oddaný a počas času mimo som sledoval najnovšie trendy a vývoj v odvetví. Som nadšený, že môžem svojimi zručnosťami a skúsenosťami prispieť k úspechu firmy.“