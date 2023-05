Obezitu si môžete diagnostikovať sami pomocou výpočtu BMI (index telesnej masy) iba na základe svojej výšky a hmotnosti - https://protiobezite.sk/bmi/. Čo robiť, ak je vaše BMI nad 27 % ? Ideálnym riešením je obrátiť sa na odborníka na liečbu obezity alebo vášho všeobecného lekára, alebo napríklad na odborníkov uverejnených na https://protiobezite.sk/lekari/.



Ak počujete zmena životného štýlu, možno sa vám už zježia všetky chlpy na tele. Nezúfajte, vôbec to nemusí byť náročné. Základom je nastaviť také stravovacie a pohybové opatrenia, ktoré budú zvládnuteľné a dlhodobo udržateľné. Preto sme aj názoru, že počítať kalórie nie je vhodná cesta pre každého. Niektorí z vás môžu doplniť opatrenia aj farmakoterapiou vo forme injekcie (liraglutid) alebo tablety (naltrexon/bupropión), avšak vždy pod dohľadom lekára.

Čo by mala zmena životného štýlu obsahovať? V tomto článku ponúkame konkrétne riešenia pre:

racionálne stravovanie

pohybový režim

farmakoterapiu vo forme tabliet

Taktiež si vysvetlíme dôležitý vplyv emócií na obezitu.

RACIONÁLNE stravovanie

Úprava jedálnička je dôležitá. Držme sa však zámeru, a preto má byť jedálniček navrhnutý tak, aby bol udržateľný nielen počas doby redukcie hmotnosti, ale v podstate do konca života. Je logické, že ak sa po schudnutí vrátite k nesprávnym stravovacím návykom, hmotnosť bude opäť stúpať (jo-jo efekt). Niektorí lekári sú názoru, že jo-jo efekt je naše vnútorné ospravedlnenie si vlastného zlyhania. Základom prevencie jo-jo efektu je vytvorenie takých návykov racionálneho stravovania, ktoré pre vás nebudú mimoriadne zaťažujúce. Práve naopak, zmeny vás budú tešiť, budú efektívne a hlavne, budete schopní ich aj dlhodobo dodržiavať.



V každom prípade odporúčame vyhýbať sa „zaručeným“ diétam, ktoré privádzajú telo len do zbytočného stresu a z dlhodobého hľadiska skôr škodia ako pomáhajú. „Samozrejme, počas doby chudnutia prichádza k viacerým životným situáciám, kedy sa racionálne stravovanie poruší, dôležité je, aby ste sa po tomto krátkom období (oslavy, sviatky a pod.) opäť vrátili k nutrične vyváženej strave a za niekoľko mesiacov racionálneho stravovania si naňho zvykli,“ podporuje svojich pacientov internista a odborník v liečbe obezity MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH.



Mnohým často vŕta v hlave, či sa musia vzdať všetkého čo radi jedia. Nie, nemusia. Tu vám prinášame 10 ľahko zapamätateľných bodov racionálneho stravovania, ktoré vypracoval doktor Varga na základe svojej dlhoročnej praxe, skúseností a dlhodobých výsledkov svojich pacientov v znižovaní hmotnosti:

Dbajte na bezpečnosť a radosť z pohybu

Ak sa pýtate, akými pohybovými aktivitami by ste mali začať vo svojom boji proti obezite, poradí vám doktor Varga: „Závisí to od toho, aká forma športu je najdostupnejšia a akú formu sám pacient uprednostní. V tomto kontexte som vypracoval 5 základných bodov ako zaradiť pohyb do života, ktoré zvyknem odporúčať aj svojim pacientom. Sú udržateľné a zvládnuteľné do konca života a zároveň vám prinesú aj radosť:

Je všetko v hlave?

Mozog, spánok, emócie, stres, výchova v detstve a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú obezitu nemôžeme pri chudnutí vylúčiť. U mnohých pacientov sú to práve tieto faktory, ktoré ich vedú k emočnému prejedaniu sa či uspokojovaniu hormonálnych potrieb pomocou jedla. „Odborníci dnes vedia, že obezita je predovšetkým dôsledkom zlej regulácie príjmu potravy v mozgu. U obéznych ľudí majú emócie veľký vplyv na príjem potravy,“ konštatuje MUDr. Olga Bálková, Medical Manager spoločnosti Bausch Health.



Prejedanie súvisí s kontrolou príjmu potravy. Okrem fyziologickej potreby „potrebujem jesť, pretože bez jedla umriem“, má jedlo aj emocionálnu potrebu „jem preto, lebo sa po jedle cítim spokojnejšie a lepšie“. U mnohých obéznych pacientov dominuje práve táto emocionálna potreba. Ako zistíte, či dominuje aj u vás? Radí doktorka Bálková: „Zamyslite sa nad tým, či vás akékoľvek emócie vedú ku konzumácii jedla. Či zajedáte smutnú náladu, rozbité auto, ťažké životné udalosti, negatívne správy, svoje strachy či obavy... Ale i radostné udalosti ako napríklad povýšenie v práci, dosiahnutie akéhokoľvek cieľa... Stáva sa vám, že sa v noci zobudíte, otvoríte chladničku a začnete jesť? Aj to je forma emočného jedenia.“



Ak si stále nie ste istí, skúste odpovedať na nasledujúce otázky. Ak bude väčšina vašich odpovedí „áno“, s vysokou pravdepodobnosťou do tejto skupiny skutočne patríte.

Dopamín a jeho vplyv na emócie

Po jedle dochádza v mozgu k vylučovaniu dopamínu, vďaka čomu sa po jedle cítime spokojnejšie, šťastnejšie. Čím stabilnejšia hladina dopamínu, tým stabilnejší pocit spokojnosti. Akonáhle začne hladina dopamínu klesať, pocit spokojnosti vyprcháva. Mozog a telo človeka si na príjemné pocity veľmi rád zvyká a má tendenciu ich opakovať. V tejto fáze je naše správanie už ovplyvnené túžbou opakovať príjemné pocity z jedla čo najčastejšie. Jedlo sa stáva akousi drogou. Celý tento začarovaný kruh je pevne zakotvený v mozgu.



„Boj proti nadváhe a obezite je celoživotný, ťažký a treba priznať, že často neúspešný. Racionálne stravovanie, pohyb a pomoc odborníka, najmä lekára, sú najdôležitejšími piliermi boja proti obezite. K liečbe obezity by sa malo pristupovať ako ku každej inej závislosti. Bez pomoci odborníka majú obézni pacienti len malú šancu zvládnuť obezitu. Dobrou správou je, že na slovenskom trhu je dostupný aj liek na liečbu obezity, ktorý pomáha kontrolovať emočné prejedanie na úrovni nervovej sústavy. Liek je dostupný vo forme tabliet s účinnými látkami naltrexón/bupropión. Obe účinné látky sú bežne využívané v ambulantnej praxi už desiatky rokov. Zistilo sa, že ich kombinácia v konkrétnych dávkach synergicky ovplyvňuje emočnú a zároveň aj fyziologickú potrebu jedla. Teda, jem preto, lebo sa po jedle cítim spokojnejšie a zároveň potrebujem jesť, lebo bez jedla umriem.“ dodáva doktorka Bálková.

Motivujte sa správne

Nečakajte na pocit strachu zo straty dobrého zdravia. Nečakajte a snažte sa každý kilogram navyše schudnúť čo najskôr. Z hlbšej priepasti sa dostáva oveľa ťažšie. „Spomeňte si, ako dobre vám bolo, keď ste mali o zopár kíl menej a hneď sa k chudnutiu opäť naštartujete. Myslite na svoje zdravie a vynikajúci pocit z dobrej kondície. Nech je vašim prvotným cieľom najmä vaše dobré zdravie!,“ dodáva doktor Varga.