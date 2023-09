Po viac ako roku je situácia na Letisku Poprad-Tatry opäť neistá, zamestnanci zvažujú že znova vstúpia do štrajkovej pohotovosti. Po rokovaní dozornej rady letiska o tom v pondelok popoludní informoval šéf tamojších odborárov Michal Pavela.

Dôvodom sú informácie vo veci ďalšieho fungovania letiska. Jeho riaditeľ Martin Rakovský uviedol, že spolu so zamestnancami očakávajú odpovede na otázky, ktoré zaslali ministerstvu dopravy ako hlavnému akcionárovi.

Prečo je situácia neistá

„Máme viac indícií aj zvonku, ktoré nás zneisťujú,“ uviedol Pavela. Jednou z nich je, že mimoriadne valné zhromaždenie sa má konať len deň pred voľbami do národnej rady. Zároveň tvrdí, že do predstavenstva bol vybraný človek, ktorý by mal byť aj výkonným riaditeľom a doteraz v letectve vôbec nepôsobil.

„Z medzinárodného letiska schengenského typu by sa malo stať len malé regionálne letisko pre vybranú skupinu cestujúcich, malo by dôjsť k prepúšťaniu zamestnancov a pozemky okolo letiska by mali byť rozpredané,“ uviedol Pavelka. Aktuálne čakajú na stanovisko rezortu dopravy.

V prípade, že zamestnanci nedostanú adekvátne odpovede, 85 percent z nich je pripravených vstúpiť do štrajkovej pohotovosti. Pavelka však ubezpečil, že cestujúci sa obmedzenia prevádzky báť nemusia.

Letisko je pre región potrebné

Odborári považujú spomínané indície za nelogické vzhľadom na rastúce ekonomické čísla spoločnosti. Rakovský konkretizoval, že oproti minulému roku stúpol počet leteckých pohybov o 65 percent, v auguste mali v Poprade 1 800 letov a hospodárske výsledky vzrástli o 25 percent.

Vedenie pritom len nedávno ohlásilo prevádzkovanie novej pravidelnej linky a v lete dosiahlo rekordné počty pohybov. Zvýšenie základného imania spoločnosti zo strany ministerstva dopravy začiatkom tohto roka o 1,2 milióna eur podľa Rakovského zabránilo vyhláseniu konkurzu.

Menšinovým vlastníkom popradského letiska je mesto Vysoké Tatry. Primátor Jozef Štefaňák uviedol, že z hľadiska obslužnosti dopravy a cestovného ruchu je pre región veľmi potrebné.

"Plne chápem, že sú zamestnanci znepokojení, ale pevne verím, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde, budú vyvrátené a letisko bude naďalej fungovať v plnom režime k spokojnosti cestujúcich," skonštatoval Štefaňák.