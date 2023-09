Oceány Zeme blednú a menia farbu. Vedci si nie sú úplne istí, prečo, no myslia si, že na vine sú ľudia, píše Business Insider.

Dvadsať rokov satelitného snímkovania odhalilo, že viac ako 56 percent svetových oceánov zmenilo farbu. Zmena je najvýraznejšia v tropických oceánoch, ktoré sú dnes oveľa zelenšie než predtým. Vedci sa obávajú, že by zmena farby mohla byť predzvesťou ďalšej globálnej krízy.

Citlivý ekosystém

Farba oceánov odráža ich zdravie a stav ekosystémov, vysvetlil B.B. Cael, výskumník z Národného oceánografického centra v Southamptone. Sfarbenie závisí od toho, čo sa nachádza v horných vrstvách vodného stĺpca.

More tmavomodrej farby nemá v tejto vrstve veľa života. Keď však zmení farbu nazeleno, zvyčajne to znamená, že sa tu nachádza veľa fytoplanktónu. Sú to malinké organizmy, ktoré dokážu využiť slnečné svetlo na zachytávanie uhlíka, ktorý následne menia na cukry podobne ako rastliny. Okrem toho sú základom potravinových reťazcov.

Morské ekosystémy, pre ktoré je fytoplanktón dôležitý, sú ale veľmi citlivé na akékoľvek zmeny, čo má vplyv aj na potravinové reťazce.

Ciele vedcov

Vedci sa teraz budú snažiť prísť na to, čo zmenu farby spôsobuje. Budú vďaka tomu vedieť lepšie predpovedať, ako sa oceány budú vplyvom globálneho otepľovania meniť. Jednou z možností je, že zmenu farby spôsobuje prítomnosť mikroplastov vo vode.