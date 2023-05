Agentúra Bloomberg informuje, že Americká únia pre občianske slobody (ACLU) žaluje Floridu za zákon, ktorý má vstúpiť do platnosti už 1. júla. Ten niektorým obyvateľom Číny zakazuje kupovať v tomto americkom štáte nehnuteľnosti.

Podľa ACLU zákon porušuje právo na rovnakú ochranu a spravodlivé konanie, ktoré je zakotvené v ústave Spojených štátov. Zákaz je totiž založený na rase, etniku, farbe pleti a národnosti dotknutých osôb.

ACLU podala žalobu v mene štyroch Číňanov. Zákon podľa nich stigmatizuje nielen ich, ale aj celú komunitu. Okrem toho „vrhá podozrenie na každú osobu čínskeho pôvodu, ktorá by si na Floride chcela kúpiť nehnuteľnosť“. Podobný zákaz začne platiť aj pre osoby s trvalým pobytom na Kube či vo Venezuele, Sýrii, Iráne, Severnej Kórei a Rusku.

Výnimkou budú ľudia disponujúci inými než turistickými vízami či tí, ktorým Spojené štáty udelili azyl. Nebudú si však môcť kúpiť pozemok o rozlohe viac než osemtisíc metrov štvorcových či do vzdialenosti osem kilometrov od vojenských objektov. Osoby, ktoré si nehnuteľnosť kúpili pred 1. júlom, sa budú musieť zaregistrovať.

Guvernér Ron DeSantis zákon obhajuje. Podľa neho má obmedziť vplyv Komunistickej strany Číny na Floride. „Som hrdý na to, že som podpísal tento zákon, ktorý čínskym agentom zabráni skupovať našu pôdu a pozemky v blízkosti našich vojenských základní či kritickej infraštruktúry,“ uviedol DeSantis vo svojom májovom vyhlásení.

ACLU guvernéra obvinila z toho, že sú jeho vyjadrenia na adresu čínskych kupcov nepodložené. Počas tlačovej konferencie podľa nej nepredložil žiadny dôkaz o tom, že ide o agentov Komunistickej strany Číny či o tom, že tieto osoby ohrozujú národnú bezpečnosť.

I signed the strongest legislation in the nation to stop the influence of the Chinese Communist Party. The legislation:

- Prohibits land purchases by the CCP

- Blocks access to CCP-linked apps on government and educational institution servers and devices

- Prevents the CCP from… pic.twitter.com/bDSMCjy0fZ